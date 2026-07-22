Kocaeli’de özel hastanede yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

Ovacık Mahallesi'ndeki hastanede oksijen bağlantısı yapıldığı sırada meydana gelen parlama, kısa süreli paniğe neden oldu. Parlamanın ardından yoğun bakım ünitesinde yangın çıkması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Özel hastanenin yoğun bakımında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle yoğun bakım ünitesinde oluşan dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Bazı hastalar ise tedbir amacıyla hastane içerisindeki başka bir birime nakledildi.