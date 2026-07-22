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Kocaeli’de özel hastanede yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde oksijen bağlantısı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alınırken bazı hastalar tedbir amacıyla başka bir birime nakledildi.

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Kocaeli’de özel hastanede yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde küçük çaplı yangın çıktı.

Ovacık Mahallesi'ndeki hastanede oksijen bağlantısı yapıldığı sırada meydana gelen parlama, kısa süreli paniğe neden oldu. Parlamanın ardından yoğun bakım ünitesinde yangın çıkması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Özel hastanenin yoğun bakımında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)Özel hastanenin yoğun bakımında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle yoğun bakım ünitesinde oluşan dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Bazı hastalar ise tedbir amacıyla hastane içerisindeki başka bir birime nakledildi.

Kocaeli’de özel hastanede yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi-3

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından hastanedeki güvenlik önlemleri artırılırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kocaeli’de özel hastanede yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi-5 Kocaeli’de özel hastanede yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi-6 Kocaeli’de özel hastanede yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi-7

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