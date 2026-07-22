Kocaeli’de özel hastanede yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde oksijen bağlantısı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alınırken bazı hastalar tedbir amacıyla başka bir birime nakledildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde küçük çaplı yangın çıktı.
Ovacık Mahallesi'ndeki hastanede oksijen bağlantısı yapıldığı sırada meydana gelen parlama, kısa süreli paniğe neden oldu. Parlamanın ardından yoğun bakım ünitesinde yangın çıkması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbarın ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle yoğun bakım ünitesinde oluşan dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Bazı hastalar ise tedbir amacıyla hastane içerisindeki başka bir birime nakledildi.
2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından hastanedeki güvenlik önlemleri artırılırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.