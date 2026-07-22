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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu gözaltısı: Evden esrar çıktı

Yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ve çok miktarda kubar esrar ele geçirilirken, iki kardeşin kan ve saç kılı numuneleri alındı. Soruşturma sürüyor.

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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu gözaltısı: Evden esrar çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu gözaltısı: Evden esrar çıktı-2

EVİNDE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

YÖNETMENDEN FOTOĞRAF TEPKİSİ

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu gözaltısı: Evden esrar çıktı-4

Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

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Ebru Bektaş
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