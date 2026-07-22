Yönetmen Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu gözaltısı: Evden esrar çıktı
Yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ve çok miktarda kubar esrar ele geçirilirken, iki kardeşin kan ve saç kılı numuneleri alındı. Soruşturma sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.
EVİNDE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
YÖNETMENDEN FOTOĞRAF TEPKİSİ
Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.
Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.