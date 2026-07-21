Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii tesislerindeki yangın kontrol altında! Can kaybı var mı?
Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinin imalat bölümünde çıkan yangın, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve TOMA'nın desteğiyle kontrol altına alındı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı ilk açıklamada olayda can kaybının yaşanmadığını açıkladı.
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Esentepe Mahallesi'ndeki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Eskişehir yerleşkesinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı.Eskişehir TEI fabrikasında yangın çıktı!
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine yerleşkeye itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN: CAN KAYBIMIZ YOK
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinin imalat bölümünde çıkan yangına ilişkin ilk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmî açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEİ ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun."