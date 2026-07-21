SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN: CAN KAYBIMIZ YOK

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinin imalat bölümünde çıkan yangına ilişkin ilk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmî açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEİ ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun."

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam