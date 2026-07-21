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Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii tesislerinde yangın! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir’de TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları hava destekli olarak sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii tesislerinde yangın! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii tesislerinde yangın! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi-2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.

Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii tesislerinde yangın! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi-3

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinin imalat bölümünde çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görgün, yangına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahale ettiğini belirterek, "Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmî açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEİ ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun." dedi.

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