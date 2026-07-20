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Milyonerin akılalmaz vasiyeti: 10 yılda en çok çocuğu olana servetini bıraktı! Tarihe geçen yarış başladı

Kanadalı varlıklı avukat Charles Vance Millar'ın 1926 yılında hazırladığı sıra dışı vasiyetname, ölümünden sonra ülke tarihinin en tartışmalı miras olaylarından birine dönüştü. Yaklaşık on yıl boyunca süren ve "Leylek Yarışı" olarak anılan süreçte onlarca aile, milyonlarca dolarlık servetten pay alabilmek için en fazla çocuğa sahip olmaya çalıştı.

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Millar’ın sıra dışı vasiyeti Kanada tarihine damga vurdu

Millar'ın geride yakın bir mirasçı bırakmaması nedeniyle hazırladığı alışılmadık vasiyet, yalnızca hukuk dünyasında değil, kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Büyük Buhran'ın gölgesinde yaşanan yarış, ekonomik zorluklar, etik tartışmalar ve uzun süren mahkeme süreçleriyle Kanada tarihinin en ilginç olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

Avukat Millar servetini en çok çocuk yapan aileye bıraktı

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ VASİYET

Mirror sitesinde yer alan bilgilere göre, şakacı kişiliğiyle tanınan Kanadalı avukat ve iş insanı Charles Vance Millar 31 Ekim 1926'da, 73 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardında bıraktığı vasiyetname yıllarca konuşuldu.

Yakın akrabası ya da doğrudan miras bırakabileceği bir varisi bulunmayan Millar, servetinin büyük bölümünü ölümünden sonraki 10 yıl içinde Toronto'da en fazla çocuk sahibi olacak aileye bırakacağını vasiyet etti.

Günümüz değerleriyle 10 milyon Kanada dolarını aşan serveti kapsayan bu karar, o dönem için benzeri görülmemiş bir sosyal deney niteliği taşıyordu.

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Toronto’da ’Leylek Yarışı’ ülke gündemini sarstı

"LEYLEK YARIŞI" ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Millar'ın vasiyetinin açıklanmasının ardından Toronto'da büyük bir heyecan başladı. Yerel gazeteler bu sıra dışı mücadeleyi "Leylek Yarışı" adıyla manşetlerine taşıdı.

(Görsel: Millar, Büyük Buhran sırasında Leylek Yarışı olarak bilinen bir çılgınlığa öncülük etti.)

Büyük Buhran’da aileler miras umuduyla çocuk sahibi oldu

Özellikle 1929'da başlayan Büyük Buhran'ın yarattığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok aile, serveti kazanma umuduyla çocuk sahibi olmaya devam etti. Yarış, yalnızca yarışmacı ailelerin değil tüm Kanada'nın yakından takip ettiği bir olay haline geldi.

(Görsel: Leylek Yarışı'na katılan Bay ve Bayan Ambrose Harrison, on dördüncü çocuklarıyla birlikte.)

Ekonomik kriz yarışı tartışmalı hale getirdi

BÜYÜK BUHRAN YARIŞI DAHA DA TARTIŞMALI HALE GETİRDİ

Millar'ın vasiyetini hazırladığı dönemde henüz Büyük Buhran yaşanmamıştı. Ancak ekonomik kriz başladıktan sonra yarış çok daha farklı bir boyut kazandı.

İşsizliğin ve yoksulluğun arttığı yıllarda milyonlarca dolarlık miras umudu, çok sayıda aile için önemli bir motivasyon oluşturdu. Buna karşın uzmanlar ve kamuoyu, ekonomik sıkıntılar içindeki ailelerin çok sayıda çocuk sahibi olmasının doğurabileceği sosyal sorunları tartışmaya başladı.

Arka arkaya çocuk sahibi olmanın anne sağlığı açısından oluşturduğu riskler de dönemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Uzmanlara göre yeniden hamile kalma süresi annenin emzirme durumu ve rahmin doğum sonrası iyileşme süreci gibi birçok etkene bağlıydı. Buna rağmen yarışa katılan aileler, on yıllık süre içerisinde mümkün olduğunca fazla çocuk sahibi olmaya çalıştı.

(Görsel: Millar Will yarışmasına katılanlar: Arthur Hollis Timleck ve eşi, 14 çocuklarıyla birlikte.)

Hükümet vasiyeti iptal etmek istedi ancak geri adım attı

HÜKÜMET VASİYETİ DURDURMAK İSTEDİ

1932 yılında, yarışın bitmesine dört yıl kala Ontario hükümeti vasiyetin geçersiz sayılması ve servetin Toronto Üniversitesi'ne aktarılması için girişimde bulundu.

Ancak bu girişim kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Toronto Daily Star gazetesi hükümetin bu hamlesini sert ifadelerle eleştirirken, oluşan baskı sonucunda hükümet geri adım atmak zorunda kaldı.

On yıllık sürenin sonunda Toronto'da 20'den fazla aile en az sekiz çocuk sahibi olmuştu. Ancak mirasın paylaşımı hiç de kolay olmadı.

(Görsel: Vasiyete göre 10 yılda en çok çocuk sahibi olan aile Millar'ın servetini kazanacaktı.)

Mahkeme vasiyeti onayladı, miras paylaşımı başladı

Millar'ın vasiyetinin nasıl yorumlanacağı ve hangi ailelerin yarışmaya uygun sayılacağı konusunda uzun süren hukuk mücadeleleri yaşandı. Bazı ailelerin çocukları çeşitli hukuki gerekçelerle sayılmazken, dokuzdan fazla çocuk dünyaya getiren bazı anneler bile mirastan pay alamadı.

Sonunda mahkemeler Millar'ın vasiyetinin geçerliliğini onayladı ve servetin belirlenen şartları karşılayan aileler arasında paylaştırılmasına karar verdi.

(Görsel: Bayan Arthur Hollis Timleck, 16 çocuk doğurduğunu ve bunlardan dokuzunun Ekim 1926'dan sonra dünyaya geldiğini iddia etti.)

Altı aile mirası paylaştı, yarışın ardında acı hikayeler kaldı

ALTI AİLE MİRASI PAYLAŞTI, YARIŞIN ARDINDA ACI HİKAYELER KALDI

Nihai kararın ardından altı aile Millar'ın servetinden pay aldı. Ancak dağıtılan miktarlar, başlangıçta beklenen kadar yüksek olmadı.

Yarış boyunca bazı aileler ağır yoksulluk koşullarında yaşamını sürdürürken, bazı bebeklerin yaşamını yitirmesi olayın trajik yönünü ortaya koydu. Başlangıçta bir şaka olarak tasarlanan sıra dışı vasiyet, zamanla ekonomik sıkıntılar, etik tartışmalar ve hukuki mücadelelerle anılan tarihi bir olaya dönüştü.

Charles Vance Millar'ın mirası, bugün hala dünyanın en ilginç vasiyetlerinden biri olarak gösteriliyor. "Leylek Yarışı" ise zenginlik, hukuk, toplumsal baskılar ve insan davranışlarının kesiştiği sıra dışı bir örnek olarak Kanada tarihindeki yerini koruyor.

(Görsel: Yarışmacılardan biri olan Bayan John Nagle'ın anne ve babası Bay ve Bayan WJ O'Connor.)

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam