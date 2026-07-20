Milyonerin akılalmaz vasiyeti: 10 yılda en çok çocuğu olana servetini bıraktı! Tarihe geçen yarış başladı
Kanadalı varlıklı avukat Charles Vance Millar'ın 1926 yılında hazırladığı sıra dışı vasiyetname, ölümünden sonra ülke tarihinin en tartışmalı miras olaylarından birine dönüştü. Yaklaşık on yıl boyunca süren ve "Leylek Yarışı" olarak anılan süreçte onlarca aile, milyonlarca dolarlık servetten pay alabilmek için en fazla çocuğa sahip olmaya çalıştı.
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Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam