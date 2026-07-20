BÜYÜK BUHRAN YARIŞI DAHA DA TARTIŞMALI HALE GETİRDİ

Millar'ın vasiyetini hazırladığı dönemde henüz Büyük Buhran yaşanmamıştı. Ancak ekonomik kriz başladıktan sonra yarış çok daha farklı bir boyut kazandı.

İşsizliğin ve yoksulluğun arttığı yıllarda milyonlarca dolarlık miras umudu, çok sayıda aile için önemli bir motivasyon oluşturdu. Buna karşın uzmanlar ve kamuoyu, ekonomik sıkıntılar içindeki ailelerin çok sayıda çocuk sahibi olmasının doğurabileceği sosyal sorunları tartışmaya başladı.

Arka arkaya çocuk sahibi olmanın anne sağlığı açısından oluşturduğu riskler de dönemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Uzmanlara göre yeniden hamile kalma süresi annenin emzirme durumu ve rahmin doğum sonrası iyileşme süreci gibi birçok etkene bağlıydı. Buna rağmen yarışa katılan aileler, on yıllık süre içerisinde mümkün olduğunca fazla çocuk sahibi olmaya çalıştı.

(Görsel: Millar Will yarışmasına katılanlar: Arthur Hollis Timleck ve eşi, 14 çocuklarıyla birlikte.)