Konya Kültür Yolu Festivali başladı! İşte etkinlik takvimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on birinci durağı olan Konya, 18-26 Temmuz tarihleri arasında beşinci kez festivale ev sahipliği yapacak.

Dokuz gün boyunca 148 etkinlikte konserden sergiye, tiyatrodan çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak festival, Mevlana'nın mirasını, Çatalhöyük'ün kadim izlerini ve Selçuklu kültürünü sanatla buluştururken, 53 Lezzet Noktası ile Konya'nın gastronomi zenginliğini de keşfetme imkanı sunacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 11'inci durağı Konya oldu ve festival 18-26 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

KONYA'DA 11 FARKLI NOKTADA 148 ETKİNLİK

Açılış programına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Konya'nın tarih boyunca ilimle, irfanla ve medeniyetle anılan kadim şehirlerden biri olduğunu belirterek, Çatalhöyük'ten Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihi birikimiyle şehrin geçmiş ile geleceği, kültür ile maneviyatı buluşturan müstesna bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin insanlığa sevgi, hoşgörü ve birlik çağrısı yapan evrensel mirasının ise Konya'nın kültürel kimliğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olmaya devam ettiğini söyledi.