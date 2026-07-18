1 milyar TL'yi aşkın para trafiği! Sahte alışveriş sitesi şebekesi çökertildi!

Türkiye genelinde dolandırıcılık suçları mercek altında. Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandıran kişileri takibe aldı. 1 milyar liradan fazla işlem hacmine sahip kişilere yönelik operasyonda 7 ilde 14 adreste eş zamanlı düğmeye basıldı. İznik Cumhuriyet Savcılığının koordinasyonunda vatandaşları kolay kazanç vaadiyle dolandıran şebeke çökertildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İstanbul'da 7, Bilecik, Denizli, Muğla ve Ankara'da birer şüpheli gözaltına alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 28 adet cep telefonu, 34 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet harici bellek, 1 adet bilgisayar kasası ve 11 adet flash bellek ele geçirildi. Farklı illerde yakalanan 11 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Sahte alışveriş sitesi şebekesi yakalandı. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

Burada işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden 7 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 MİLYAR 27 BİN TL PARA HACMİ

Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şahsın HTS ve Masak verilerinin incelenmesi sonucu aralarında 1 milyar 27 bin lira para hacmi tespit edildi. Jandarma ve savcılığın geniş çaplı araştırması devam ederken, müştekilerin savcılıklara başvurmaları istendi.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam