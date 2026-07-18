Gümüşhane’de nakliye kavgası! Taşınma günü 30 bin TL fark istediler
Gümüşhane’de nakliye firmasıyla 50 bin TL’ye anlaşan kamu görevlisinden taşınma günü 80 bin TL istenince gerilim tırmandı. Fiyat artışına itiraz eden kamu görevlisine yönelik tehdit ve saldırı girişimi kameraya yansıdı.
Gümüşhane'de evini başka bir ile taşımak isteyen kamu görevlisi ile nakliye firması çalışanları arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan arbede ve tehdit anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
50 BİN TL'YE ANLAŞTILAR
Olay, İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir ay önce başka bir ile tayini çıkan kamu görevlisi, ev eşyalarının taşınması için bir nakliye firmasıyla 50 bin TL karşılığında anlaştı.
NAKLİYE ÜCRETİ 80 BİN TL'YE ÇIKARILDI
İddiaya göre firma çalışanları, taşınma günü daha önce belirlenen ücretin geçerli olmadığını söyleyerek vatandaştan 80 bin TL talep etti. Son anda yapılan fiyat artışına tepki gösteren vatandaş ile nakliye çalışanları arasında tartışma başladı.
ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında firma çalışanlarının hakaret ve tehditlerde bulunduğu, vatandaşa yönelik fiziki saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
TEHDİT VE SALDIRI GİRİŞİMİNİ KAYDETTİ
Yaşananları cep telefonuyla görüntülemeye başlayan vatandaş, kendisine yönelik saldırı girişimlerini ve tehditleri kayıt altına aldı. Çevredeki kişilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken olayın daha fazla büyümesi engellendi.
Mağdur vatandaş, nakliye firması çalışanlarından şikâyetçi olacağını belirtti.