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Gümüşhane’de nakliye kavgası! Taşınma günü 30 bin TL fark istediler

Gümüşhane’de nakliye firmasıyla 50 bin TL’ye anlaşan kamu görevlisinden taşınma günü 80 bin TL istenince gerilim tırmandı. Fiyat artışına itiraz eden kamu görevlisine yönelik tehdit ve saldırı girişimi kameraya yansıdı.

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Gümüşhane’de nakliye kavgası! Taşınma günü 30 bin TL fark istediler

Gümüşhane'de evini başka bir ile taşımak isteyen kamu görevlisi ile nakliye firması çalışanları arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan arbede ve tehdit anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

50 BİN TL'YE ANLAŞTILAR

Olay, İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir ay önce başka bir ile tayini çıkan kamu görevlisi, ev eşyalarının taşınması için bir nakliye firmasıyla 50 bin TL karşılığında anlaştı.

30 bin liralık fiyat farkı kavga çıkardı (Fotoğraflar İHA foto arşivinden alınmıştır.)30 bin liralık fiyat farkı kavga çıkardı (Fotoğraflar İHA foto arşivinden alınmıştır.)

NAKLİYE ÜCRETİ 80 BİN TL'YE ÇIKARILDI

İddiaya göre firma çalışanları, taşınma günü daha önce belirlenen ücretin geçerli olmadığını söyleyerek vatandaştan 80 bin TL talep etti. Son anda yapılan fiyat artışına tepki gösteren vatandaş ile nakliye çalışanları arasında tartışma başladı.

Gümüşhane’de nakliye kavgası! Taşınma günü 30 bin TL fark istediler-3

ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında firma çalışanlarının hakaret ve tehditlerde bulunduğu, vatandaşa yönelik fiziki saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Gümüşhane’de nakliye kavgası! Taşınma günü 30 bin TL fark istediler-4

TEHDİT VE SALDIRI GİRİŞİMİNİ KAYDETTİ

Yaşananları cep telefonuyla görüntülemeye başlayan vatandaş, kendisine yönelik saldırı girişimlerini ve tehditleri kayıt altına aldı. Çevredeki kişilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken olayın daha fazla büyümesi engellendi.

Mağdur vatandaş, nakliye firması çalışanlarından şikâyetçi olacağını belirtti.

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Gümüşhane’de nakliye kavgası! Taşınma günü 30 bin TL fark istediler-6 Gümüşhane’de nakliye kavgası! Taşınma günü 30 bin TL fark istediler-7 Gümüşhane’de nakliye kavgası! Taşınma günü 30 bin TL fark istediler-8
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