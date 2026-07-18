Gümüşhane’de nakliye kavgası! Taşınma günü 30 bin TL fark istediler

Gümüşhane'de evini başka bir ile taşımak isteyen kamu görevlisi ile nakliye firması çalışanları arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan arbede ve tehdit anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

50 BİN TL'YE ANLAŞTILAR

Olay, İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir ay önce başka bir ile tayini çıkan kamu görevlisi, ev eşyalarının taşınması için bir nakliye firmasıyla 50 bin TL karşılığında anlaştı.