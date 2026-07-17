Adana’da kadın kılığına giren şüpheli iş yerine ateş açtı

Adana'da çarşaf giyerek kadın kılığına giren şüpheli, bir iş yerine tabancayla defalarca ateş açtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KADIN KILIĞINA GİREREK SALDIRDI

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyen şüpheli, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.