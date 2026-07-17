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Adana’da kadın kılığına giren şüpheli iş yerine ateş açtı

Adana’da kimliğini gizlemek için çarşaf giyen şüpheli, bir iş yerine tabancayla defalarca ateş açtı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana’da kadın kılığına giren şüpheli iş yerine ateş açtı

Adana'da çarşaf giyerek kadın kılığına giren şüpheli, bir iş yerine tabancayla defalarca ateş açtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KADIN KILIĞINA GİREREK SALDIRDI

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyen şüpheli, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Kadın kılığına girip kurşun yağdırdı (Fotoğraflar İHA foto arşivinden alınmıştır)Kadın kılığına girip kurşun yağdırdı (Fotoğraflar İHA foto arşivinden alınmıştır)

DEFALARCA ATEŞ EDİP KAÇTI

İş yerine tabancayla defalarca ateş açan şüpheli, saldırının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Polis ekiplerinin şüphelinin kimliğini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Adana’da kadın kılığına giren şüpheli iş yerine ateş açtı-3 Adana’da kadın kılığına giren şüpheli iş yerine ateş açtı-4 Adana’da kadın kılığına giren şüpheli iş yerine ateş açtı-5
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