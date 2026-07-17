Adana’da kadın kılığına giren şüpheli iş yerine ateş açtı
Adana’da kimliğini gizlemek için çarşaf giyen şüpheli, bir iş yerine tabancayla defalarca ateş açtı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Adana'da çarşaf giyerek kadın kılığına giren şüpheli, bir iş yerine tabancayla defalarca ateş açtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
KADIN KILIĞINA GİREREK SALDIRDI
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyen şüpheli, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.
DEFALARCA ATEŞ EDİP KAÇTI
İş yerine tabancayla defalarca ateş açan şüpheli, saldırının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Polis ekiplerinin şüphelinin kimliğini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam