Şoför uyudu iddiası! Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Eskişehir'de ilerleyen yolcu otobüsü, şoförün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada 24 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Şoförün direksiyon başında uyuduğu iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Eskişehir'in Kümbet mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsünde panik anları yaşandı. Cemal Yıldırım idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıktı.
Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi
24 YOLCU YARALANDI
Kazada, otobüs içerisinde bulunan 24 yolcunun yaralandığı öğrenildi. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
ŞOFÖR UYUDU İDDİASI
Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam