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Şoför uyudu iddiası! Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Eskişehir'de ilerleyen yolcu otobüsü, şoförün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada 24 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Şoförün direksiyon başında uyuduğu iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şoför uyudu iddiası! Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Eskişehir'in Kümbet mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsünde panik anları yaşandı. Cemal Yıldırım idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıktı.

Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi

24 YOLCU YARALANDI

Kazada, otobüs içerisinde bulunan 24 yolcunun yaralandığı öğrenildi. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Eskişehir'de şoförün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)Eskişehir'de şoförün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

ŞOFÖR UYUDU İDDİASI

Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi. Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi.

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Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam

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