Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla şehit çocukları, şehit aileleri ve gazilerle İstanbul Boğazı'nda boğaz turu gerçekleştirildi.

Ardından denize açılan şehit yakınları ve gaziler, kendilerine eşlik eden Sahil Güvenlik personeliyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Program kapsamında konuklara tatlı ve içecek de ikram edildi.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER BOĞAZ TURUNDA BULUŞTU Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na getirilen şehit yakınları ve gaziler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 büyük arama kurtarma gemisinden biri olan 'TCSG GÜVEN' e bindi.

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN AMA UYANIK OLALIM"

Şehit Murat Kocatürk'ın babası Bayram Kocatürk, "15 Temmuz bir milletin uyanışı, ulusun dirilişidir. Ben oğlumu kaybettim. Allah'ın takdiri. 3 sene önce cihad için Türkmen Dağı'na gitti. Orada şehitlik yok dedi, geldi. Geldi burada 15 Temmuz'da ama iki ay kala Her gün söylüyordu; "Ben baba şehit olacağım." Bütün arkadaşlarına, ablasına "Ben şehit olacağım, diyordu. Ama meğer Rabbim ona müjdeletiyormuş, bize şehadetin müjdesini veriyormuş. Son gün ayrıldı.

'Bir dolaşıp, geleceğim' dedi. Ama veda eder gibi gitti. Arkasından 'Benim yavrum senin emanetindir bende emanetini sana emanet ediyorum' dedim. Gerçekten Rabbim emanetine sahip çıktı. Şehadetle şereflendirdi. Bundan sonra asla kimse darbe yapamayacak, kimse bu millete böyle emir vaki bir şey yaptıramayacak. Saraçhane'de şehit oldu. Allah bir daha yaşatmasın ama uyanık olalım" dedi.