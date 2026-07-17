Helin Nama'nın şüpheli ölümünde eş İsmail K. 'intihar etti' savunması yaptı

Antalya'da 18 Ocak 2025'te Kepez'de meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Helin Nama, başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan dini nikahlı eşi İsmail K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. İsmail K. hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Sanık, Helin'in intihar ettiğini savunarak suçlamaları reddetti. Ancak genç kadının annesi, kızının intihar edecek biri olmadığını belirtti.

Anne, Helin'in evliliğinde psikolojik baskı gördüğünü, "Çok mutsuzum, pişmanım" dediğini ve eşinin kendisini babasından bile kıskandığını anlattı. Baba Feyat Nama da kızının ölümünün intihar olduğuna inanmadığını söyledi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam