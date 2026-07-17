CHP'li ABB'ye ait hafriyat kamyonu alev aldı: 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun, 2 kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

BELEDİYENİN KAMYONU KONTROLDEN ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı firmaya ait Ömer Sütcü (36) yönetimindeki 06 DV 4311 plakalı hafriyat kamyonu, yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Hafriyat kamyonu, yine aynı firmaya ait Emre Çelik' idaresindeki 06 COS 880 plakalı hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Freni boşalan kamyonun motor bölümü alev alırken, diğer kamyon ise devrildi.