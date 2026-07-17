CANLI YAYIN
Geri

Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesinde yangın: Ekipler yangına müdahale ediyor

Fatih’teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesinde yangın: Ekipler yangına müdahale ediyor

Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı.

Video Oynatma İkonu Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesinde yangın

Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesinde yangın: Ekipler yangına müdahale ediyor-2 Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesinde yangın: Ekipler yangına müdahale ediyor-3 Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesinde yangın: Ekipler yangına müdahale ediyor-4
CHP'li ABB'ye ait hafriyat kamyonu alev aldı: 2 işçi hayatını kaybetti
SONRAKİ HABER

CHP'li ABB'ye ait hafriyat kamyonu alev aldı
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler