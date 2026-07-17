Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesinde yangın: Ekipler yangına müdahale ediyor

Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı.

Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesinde yangın

Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam