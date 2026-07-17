Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesinde yangın: Ekipler yangına müdahale ediyor
Fatih’teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı.
Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam