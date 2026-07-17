Bursa'da kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tır, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dalarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Pompaları devirip istasyonun marketine giren tırın altında kalan 55 yaşındaki Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Facia anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kömür yüklü tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Kutret K. (52) idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü tır, kontrolden çıkıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Yan yatan tır, akaryakıt pompalarını devirip istasyon içindeki markete girdi.
ERDİNÇ CİRİT HAYATINI KAYBETTİ
Bu sırada markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti, market çalışanı İbrahim Y. ile Kutret K. ise yaralandı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erdinç Cirit'in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.
KAZA KAMERADA
Tırın akaryakıt istasyonuna girip yan yattıktan sonra önce pompalara, ardından markete çarptığı, bu sırada alışveriş yapan Erdinç Cirit'in (55) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
MARKET ÇALIŞANIYLA SOHBET EDERKEN TIRIN ALTINDA KALDI
Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Cirit'in alışveriş sonrası ödeme yapıp market çalışanıyla sohbet ederken yan yatarak sürüklenen tırın sesini duyup arkasına döndüğü ancak kaçmaya fırsat bulamadığı, market çalışanının ise bankonun arkasından koşarak kaçtığı görüldü.