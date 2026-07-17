Bursa'da kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı

Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kömür yüklü tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Kutret K. (52) idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü tır, kontrolden çıkıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Yan yatan tır, akaryakıt pompalarını devirip istasyon içindeki markete girdi.

ERDİNÇ CİRİT HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti, market çalışanı İbrahim Y. ile Kutret K. ise yaralandı.