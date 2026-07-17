"PARAYI GERİ VERİRİZ"

Duruşmada söz alan baba Osman Yararlık ise daha önce vazgeçtiği şikayetine yeniden döndü. Yararlık, karşı tarafın aracılar üzerinden kendilerine yaklaşık 1 milyon TL gönderdiğini belirterek, olayın başta kendisine "Kaza" olarak anlatıldığını ancak artık bunun kasıtlı bir saldırı olduğuna inandığını söyledi. Yararlık, "İsterlerse gönderilen parayı geri veririz. Kızımın ölümünün kaza olmadığını düşünüyorum, bu yüzden şikayetçiyim" dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığı raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşma, 29 Eylül'e erteledi.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam