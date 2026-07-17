AVM cinayeti davasında babadan 1 milyon TL beyanı
Merve Nur Yararlık’ın öldürüldüğü davada, daha önce şikayetinden vazgeçen baba, karşı taraftan aracılarla yaklaşık 1 milyon TL gönderildiğini söyleyerek yeniden şikayetçi oldu...
Diyarbakır'da yaşayan Bülent Arpacı, bir alışveriş merkezinde kafede oturan Merve Nur Yararlık'ı silahla (22) öldürüp, S.K'yi de yaraladı. Bülent Arpacı, tutklandı. Silahlı saldırıya ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Davanın 4'üncü duruşmasında tutuklu sanık Arpacı, tahliyesini talep ederek Merve'yi tanımadığını, yalnızca yaralanan S.K.'yi tanıdığını iddia etti.
"PARAYI GERİ VERİRİZ"
Duruşmada söz alan baba Osman Yararlık ise daha önce vazgeçtiği şikayetine yeniden döndü. Yararlık, karşı tarafın aracılar üzerinden kendilerine yaklaşık 1 milyon TL gönderdiğini belirterek, olayın başta kendisine "Kaza" olarak anlatıldığını ancak artık bunun kasıtlı bir saldırı olduğuna inandığını söyledi. Yararlık, "İsterlerse gönderilen parayı geri veririz. Kızımın ölümünün kaza olmadığını düşünüyorum, bu yüzden şikayetçiyim" dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığı raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşma, 29 Eylül'e erteledi.