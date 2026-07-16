Yunanistan'a geçip kayboldu! Taner'in ailesinden yardım çığlığı

Bingöl'de yaşayan Balat ailesi, yaklaşık 9 ay önce Avrupa'da çalışmak için yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen ve o tarihten bu yana haber alamadıkları 23 yaşındaki Taner Balat'ın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Aile, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların Yunan makamlarıyla etkin temas kurmasını istedi. Anne Gülsel Balat, oğlunun bulunması için yetkililerden yardım isteyerek, "Çaresiz kaldım. 9 aydır ekrana çıkmak istemedim. 'Umut Allah'tandır' dedim, bir yerden ışık gelir mutlaka. Çaresiz kaldım. Sadece evladımı istiyorum, bana yardım edin" dedi.

Yunanistan'a geçen 23 yaşındaki Taner Balat kayboldu. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

"BULANA KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Baba Paşa Balat ise oğullarını bulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "3 çocuk babasıyım. En büyük oğlum Taner'di. 9 ay önce kayboldu. O süre zarfı içerisinde biz bütün yerlere, bütün resmi kurumlara başvuru yaptık. Yunanistan'a başvuru yaptık ancak herhangi bir sonuç alamadık. Bu süre zarfı içerisinde bize destek olan, bize yardımcı olan bütün halkımıza, bütün devlet kurumlarına hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlumu bulana kadar biz vazgeçmeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız ve yetkililerden yardım istiyorum. Çocuklarım için ailem için. Ne yapılması gerekiyorsa ben ricada bulunuyorum buradan bütün herkese" diye konuştu.

Balat ailesi, 9 ay önce Avrupa'da çalışmak için yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen 23 yaşındaki Taner Balat'ın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Taner Balat'ın Yunanistan'da bir otogarda Selanik'e gitmek için bilet aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Balat’ın, Yunanistan'da bir otogarda Selanik’e girmek için bilet aldığı görüntüleri de ortaya çıktı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

Yunanistan'a giden ailenin kendi imkanlarıyla ulaştığı görüntülerde, Balat'ın otogardaki bir firmanın görevlisinden bilet aldıktan sonra ayrıldığı anlar yer aldı.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam