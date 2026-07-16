Samsun'da 7 aylık bebekle uyuşturucu sevkiyatı: Kadının çantasından 1 kilo 210 gram metamfetamin çıktı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisleri bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kucağındaki 7 aylık bebeği bulunan kadının çantasında 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.
Samsun'da, kucağındaki 7 aylık bebeği bulunan kadının çantasında 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadın ile yanındaki erkek gözaltına alındı.
TAKİBE ALINAN 2 ŞÜPHELİ DURDURULDU
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalarda takibe alınan 2 şüpheli durduruldu.
KUCAĞINDA 7 AYLIK BEBEĞİYLE ÇANTASINDAN 1 KİLO 210 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, kadının taşıdığı çantada 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Kucağında 7 aylık bebeğiyle gözaltına alınan kadın ile yanındaki erkek şüphelinin aile görüntüsü oluşturarak dikkat çekmemeye çalıştıklarının değerlendirildiği bildirildi.