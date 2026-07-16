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Samsun'da 7 aylık bebekle uyuşturucu sevkiyatı: Kadının çantasından 1 kilo 210 gram metamfetamin çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisleri bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kucağındaki 7 aylık bebeği bulunan kadının çantasında 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Samsun'da 7 aylık bebekle uyuşturucu sevkiyatı: Kadının çantasından 1 kilo 210 gram metamfetamin çıktı

Samsun'da, kucağındaki 7 aylık bebeği bulunan kadının çantasında 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadın ile yanındaki erkek gözaltına alındı.


7 aylık bebekle kendilerine aile görüntüsü veren şüphelilerin çantasından 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)7 aylık bebekle kendilerine aile görüntüsü veren şüphelilerin çantasından 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

TAKİBE ALINAN 2 ŞÜPHELİ DURDURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalarda takibe alınan 2 şüpheli durduruldu.

Kucağında bebekle yakalan şüpheliKucağında bebekle yakalan şüpheli

KUCAĞINDA 7 AYLIK BEBEĞİYLE ÇANTASINDAN 1 KİLO 210 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, kadının taşıdığı çantada 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Kucağında 7 aylık bebeğiyle gözaltına alınan kadın ile yanındaki erkek şüphelinin aile görüntüsü oluşturarak dikkat çekmemeye çalıştıklarının değerlendirildiği bildirildi.

Video Oynatma İkonu Bebeğiyle uyuşturucu taşıyan kadın yakalandı

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Samsun'da 7 aylık bebekle uyuşturucu sevkiyatı: Kadının çantasından 1 kilo 210 gram metamfetamin çıktı-2 Samsun'da 7 aylık bebekle uyuşturucu sevkiyatı: Kadının çantasından 1 kilo 210 gram metamfetamin çıktı-3 Samsun'da 7 aylık bebekle uyuşturucu sevkiyatı: Kadının çantasından 1 kilo 210 gram metamfetamin çıktı-4

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