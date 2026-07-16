Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 46 kişi yaralandı.



2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada can kaybının olmadığını ifade eden Vali Bakan, şunları kaydetti:

"Kazada, 46 vatandaşımız yaralandı, iki hayati tehlikesi olan hastamız var. Yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edildi, bir kısmıda yakın civardaki hastenelere sevk edildi. Burada tüm arkadaşlarımız, koordineli bir şekilde hareket ettiler, kısa bir zaman diliminde yaralılarımızı sevk ettiler. Ben büyük geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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