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Beylikdüzü'nde park yeri kavgası! Yumruklar havada uçuştu, 1 kişi yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde mahalle sakinleri ile esnaf arasında iş yerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Küfürlerin ve tehditlerin havada uçuştuğu olayda 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

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Beylikdüzü'nde park yeri kavgası! Yumruklar havada uçuştu, 1 kişi yaralandı

Olay, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri ile esnaf arasında, iş yerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik, küfür edilmesinin ardından kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Beylikdüzü’nde esnafla mahalleli arasında kavga çıktı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Beylikdüzü’nde esnafla mahalleli arasında kavga çıktı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

KÜFÜRLER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavganın büyümesiyle çevrede bulunan bazı mahalle sakinleri de olaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevrede büyük panik yaşandı.

Beylikdüzü'nde park yeri kavgası! Yumruklar havada uçuştu, 1 kişi yaralandı-3

"BIÇAKLA KESECEĞİM" DİYE BAĞIRDI

İddiaya göre araç sahibi, otomobilini dükkân önüne park etmesine izin vermeyen esnafın önünde bekleyerek "Bıçakla keseceğim" diye bağırdı. Bu sırada esnafın yakınlarının da olay yerine gelmesiyle kavga daha da büyüdü.

Beylikdüzü'nde park yeri kavgası! Yumruklar havada uçuştu, 1 kişi yaralandı-4

1 KİŞİ YARALANDI, POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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