Beylikdüzü'nde park yeri kavgası! Yumruklar havada uçuştu, 1 kişi yaralandı

Olay, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri ile esnaf arasında, iş yerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik, küfür edilmesinin ardından kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Beylikdüzü’nde esnafla mahalleli arasında kavga çıktı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) KÜFÜRLER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU Kavganın büyümesiyle çevrede bulunan bazı mahalle sakinleri de olaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevrede büyük panik yaşandı.