Ekiplerin yaptığı kontroller sırasında şahsın üzerinde ve eşyaları arasında dikkat çeken miktarda nakit para bulundu.

Yapılan incelemelerde M.Ö.'nün, camları kırılmış boş bir dükkanda yaşamını sürdürdüğü tespit edildi.

İznik Devlet Hastanesi karşısındaki sebze ve meyve halinde yaşanan olayda, çevre esnafından gelen ihbarlar üzerine ekipler harekete geçti.

Bursa'nın İznik ilçesinde uzun süredir sebze ve meyve halinde çevre esnafını rahatsız ettiği belirtilen ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen M.Ö., polis ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Zabıta ekipleri, M.Ö.'nün karton ve plastik toplayarak biriktirdiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lirayı tek tek sayarak tutanak altına aldı.

Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan şahsın eşyalarının arasından 500 bin TL çıktı (Görseller İHA'ya aittir.)

PARALARI SARIMSAKLA KORUMUŞ

İnceleme sırasında dikkat çeken ayrıntılardan biri de paraların saklanma şekli oldu.

M.Ö.'nün, nakit paraları zamanla yıpranmaması ve farelerin zarar vermemesi için ayrı ayrı poşetlediği, poşetlerin içerisine ise sarımsak koyduğu belirlendi.

KARDEŞİNE TESLİM EDİLDİ

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 500 bin lira nakit para, İznik ilçesine bağlı Gürmüzlü Mahallesi'nde yaşayan kardeşine tutanak karşılığında teslim edildi.

Olayla ilgili işlemler ilgili kurumlar tarafından sürdürüldü.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam