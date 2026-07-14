Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 10 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirerek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 10'u tutuklu 62 sanığın davasında ara karar açıklandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, davayı eksiklerin giderilmesi için 12 Ekim'e erteledi.
Kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen davada yargılama Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 10'u tutuklu 62 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı.
SANIK AVUKATLARINDAN BERAAT TALEBİ
Duruşmada sanık avukatlarının savunmaları alındı.
Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın avukatı Hande Yücedağ, şu ifadeleri kullandı:
"Serdarova bebek bakımından raporda çelişki vardır. Dosyada hala tutukluluk devamı kararları verilmesi hukuki olarak kabul edilebilir değildir. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz."
Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı Simay Maraşlı ise müvekkilinin isnat edilen eylemlerden sorumlu tutulamayacağını savunarak beraat talebinde bulundu.
MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
Savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 12 Ekim tarihine erteledi.