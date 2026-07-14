Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 10 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen davada yargılama Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 10'u tutuklu 62 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı.