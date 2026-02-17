Yenidoğan çetesi soruşturması savcısını tehdit edenlere hapis cezası!

Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin, görevi yaptırmamak için direnme ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk hali devam etti.

Tutuksuz sanık Aylin Arslantatar savunmasında, müşteki Yavuz Engin'in kendisini Büyükçekmece Adliyesi'ne çağırdığını, savunma yapmadığını, belge sunduğunu, yapmadığı bir suçtan dolayı sanık kürsüsünde olduğunu iddia etti.

Hastane çetesi savcıyı makamında ölümle tehdit etti! O anlar kamerada!

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka suçtan tutuklu olan sanık Muhammed Emin Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık, müşteki Beyda Nur Danış ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin savunmasında, dosyanın sanığı değil mağduru olduğunu, savcının yanına yenidoğan çetesindeki sanıklardan biri olan Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için değil, yapılan bir haksızlık için gittiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti sanıklara son sözünü sordu.

Sanık Aylin Arslantatar, "Adaletin tecelli edeceğine inancım tam. Bugün burada adil yargılama yapıldığını düşünüyorum. Teşekkür ederim."dedi.

Mustafa Kemal Zengin ise suçsuz olduğunu savundu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in "görevi yaptırmamak için direnme"ve müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik"kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Aylin Arslantatar'ın, müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik"kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme"suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.