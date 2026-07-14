İstanbul merkezli 12 ilde 4 suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 farklı organize silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, faaliyetlerini İstanbul başta olmak üzere yurt içinde ve uluslararası alanda sürdüren, elebaşıları yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütleri hedef alındı.

HEDEFTE 4 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ VARDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin;

Kasten öldürme

Kasten öldürmeye teşebbüs

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

Mala zarar verme

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet

TCK 188 kapsamında uyuşturucu suçları

başta olmak üzere çok sayıda olaya karıştıkları tespit edildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyonlar, İstanbul merkezli olmak üzere Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyonkarahisar ve Elazığ'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ORGANİZE ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Çetelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam