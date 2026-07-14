İstanbul merkezli 12 ilde 4 suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları belirlenen 4 ayrı organize suç örgütüne mensup 74 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 farklı organize silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, faaliyetlerini İstanbul başta olmak üzere yurt içinde ve uluslararası alanda sürdüren, elebaşıları yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütleri hedef alındı.
HEDEFTE 4 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ VARDI
Soruşturma kapsamında şüphelilerin;
- Kasten öldürme
- Kasten öldürmeye teşebbüs
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
- Mala zarar verme
- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet
- TCK 188 kapsamında uyuşturucu suçları
başta olmak üzere çok sayıda olaya karıştıkları tespit edildi.
12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyonlar, İstanbul merkezli olmak üzere Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyonkarahisar ve Elazığ'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ORGANİZE ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Çetelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.