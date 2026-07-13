6 yıllık firar sona erdi: FETÖ hükümlüsü gizli bölmede yakalandı
Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olarak aranan Yasin K., polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonda evde özel olarak hazırlanan gizli bölmede yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Yasin K. için çalışma başlattı.
Yaklaşık 6 yıldır firari olarak aranan hükümlünün, örgüt içerisinde "abi" olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirildi.
GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIRKEN YAKALANDI
Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları detaylı aramada özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme buldu. Titiz çalışma sonucu açılan gizli bölmede saklanan Yasin K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK
Yakalanmamak için uzun süre evde oluşturulan gizli alanda saklandığı belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.