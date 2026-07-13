6 yıllık firar sona erdi: FETÖ hükümlüsü gizli bölmede yakalandı

Yaklaşık 6 yıldır firari olarak aranan hükümlünün, örgüt içerisinde " abi " olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Yasin K. için çalışma başlattı.

6 yıldır aranan Yasin K., saklandığı evdeki özel yapım gizli bölmede kıskıvrak yakalandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları detaylı aramada özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme buldu. Titiz çalışma sonucu açılan gizli bölmede saklanan Yasin K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.