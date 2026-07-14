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DMD hastası Çınar'ın hayali: İyileşip Galatasaray maçına gitmek

Çınar Ulusoy’a, annesinin karnında DMD teşhisi konuldu. Futbolu çok sevdiğini belirterek, “En büyük hayalim, iyileşip Galatasaray maçına gitmek. Bana destek olun, yaşamak istiyorum” dedi...

Kaynak Gazete
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DMD hastası Çınar'ın hayali: İyileşip Galatasaray maçına gitmek

Tekırdağ'ın Ergene ilçesinde yaşayan Çınar Ulusoy'a (9), annesinin karnında DMD teşhisi konuldu. Hastalığın tedavisi olmadığı için aile yıllardır çocuklarının tedavisini fizik tedavi ve ilaçlarla sağladı. Hastalığın tedavisinin uygulanmaya başlamasının ardından aile de Çınar'ın gerekli tedavisini yaptırabilmek için girişimlerde bulundu.

Baba Cihan Ulusoy, “Oğlumun koşmasını istiyorum” dedi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Baba Cihan Ulusoy, “Oğlumun koşmasını istiyorum” dedi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

"ELİNİ BIRAKMAYIN"

Aile, Tekirdağ Valiliği'nin onayı ile ocak ayında Çınar Ulusoy için yardım kampanyası başlattı. Toplam tedavi gideri 2 milyon 659 bin dolar olan Çınar'ın yardım kampanyası şu anda yüzde 8'e ulaştı.

DMD hastası Çınar'ın hayali: İyileşip Galatasaray maçına gitmek-3

Anne Buse Ulusoy, "Çınar çok mutlu, umutlu bir çocuk. Onun elini bırakmayın, desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

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DMD hastası Çınar'ın hayali: İyileşip Galatasaray maçına gitmek-5 DMD hastası Çınar'ın hayali: İyileşip Galatasaray maçına gitmek-6 DMD hastası Çınar'ın hayali: İyileşip Galatasaray maçına gitmek-7
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