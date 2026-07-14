DMD hastası Çınar'ın hayali: İyileşip Galatasaray maçına gitmek
Çınar Ulusoy’a, annesinin karnında DMD teşhisi konuldu. Futbolu çok sevdiğini belirterek, “En büyük hayalim, iyileşip Galatasaray maçına gitmek. Bana destek olun, yaşamak istiyorum” dedi...
Giriş Tarihi:
Tekırdağ'ın Ergene ilçesinde yaşayan Çınar Ulusoy'a (9), annesinin karnında DMD teşhisi konuldu. Hastalığın tedavisi olmadığı için aile yıllardır çocuklarının tedavisini fizik tedavi ve ilaçlarla sağladı. Hastalığın tedavisinin uygulanmaya başlamasının ardından aile de Çınar'ın gerekli tedavisini yaptırabilmek için girişimlerde bulundu.
"ELİNİ BIRAKMAYIN"
Aile, Tekirdağ Valiliği'nin onayı ile ocak ayında Çınar Ulusoy için yardım kampanyası başlattı. Toplam tedavi gideri 2 milyon 659 bin dolar olan Çınar'ın yardım kampanyası şu anda yüzde 8'e ulaştı.
Anne Buse Ulusoy, "Çınar çok mutlu, umutlu bir çocuk. Onun elini bırakmayın, desteklerinizi bekliyoruz" dedi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam