"KALBİNDEN ETKİLENDİM"

2019 yılında geçirdiği motosiklet kazasının hayatını değiştirdiğini belirten Tufan Kurban, "Kazadan sonra ameliyat oldum ve fizik tedavi sürecim başladı. Eşimle ilk kez orada tanıştık. Kendisi benim fizyoterapistimdi. Fizik tedavi sürecim bittikten sonra konuşmaya başladık, birbirimizi daha yakından tanıdık. Eşimde beni etkileyen çok şey vardı ama en çok kalbinin güzelliği ve temiz olmasıydı" diye konuştu.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam