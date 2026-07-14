Selcen Kankul Kurban beyin felcini yenerek fizyoterapist oldu: Tedavi ettiği hastasıyla evlendi
6 aylıkken beyin felci tanısı konulan Selcen Kankul Kurban, yıllar süren tedaviyle hayata tutundu. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek fizyoterapist oldu. Gönüllü görev yaptığı hastanede tedavi ettiği hastasıyla evlenen genç kadın, azmi ve aşkıyla ilham veren bir başarı hikâyesi yazdı...
Mersin'de henüz 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası beyin felci tanısı konulan Selcen Kankul Kurban, yıllar süren fizik tedaviyle hayata yeniden tutundu.
Çocukluk hayalini gerçekleştiren Kurban, İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun oldu. İş bulmakta zorlanınca Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki yıl gönüllü olarak çalıştı. Burada motosiklet kazası sonrası tedavi ettiği Tufan Kurban ile tanıştı.
Fizik tedavi sürecinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü ve çift yaklaşık 3 yıl önce evlendi.
Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde pediatrik fizyoterapist olarak görev yapan Selcen Kurban, eşiyle birlikte sosyal medyada engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmaları yaparak umut olmaya devam ediyor.
"İLK TANIŞTIĞIMIZDA FİZYOTERAPİSTİMDİ"
Yaşadığı zorlu tedavi sürecinin kendisini mesleğine yönlendirdiğini anlatan Selcen Kankul Kurban, tüm engellere rağmen hayalinden vazgeçmediğini söyledi.
Tufan Kurban, "Üniversiteyi bitirdiğim dönemde ön yargılar nedeniyle iş bulamıyordum. Mesleğimi yapmayı o kadar çok istiyordum ki Mersin Üniversitesi'nde 2 yıl boyunca gönüllü olarak çalıştım.
Çalıştığım dönemde Tufan Kurban motosiklet kazası sonucu hastaneye geldi ve o şekilde tanışmış olduk." şeklinde konuştu.
"KALBİNDEN ETKİLENDİM"
2019 yılında geçirdiği motosiklet kazasının hayatını değiştirdiğini belirten Tufan Kurban, "Kazadan sonra ameliyat oldum ve fizik tedavi sürecim başladı. Eşimle ilk kez orada tanıştık. Kendisi benim fizyoterapistimdi. Fizik tedavi sürecim bittikten sonra konuşmaya başladık, birbirimizi daha yakından tanıdık. Eşimde beni etkileyen çok şey vardı ama en çok kalbinin güzelliği ve temiz olmasıydı" diye konuştu.