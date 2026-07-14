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Samanyolu’nun merkezinde ilk gerçek şeker molekülü bulundu: Yaşamın kökenine yeni ipucu

Bilim insanları, Samanyolu'nun merkezine yakın dev bir gaz ve toz bulutunda yaşamın temel taşlarından biri olabilecek bir şeker molekülü keşfetti. İlk kez yıldızlararası uzayda tespit edilen dört karbonlu eritrülöz, gezegenlerde yaşamın başlamasına yardımcı olan kimyasal süreçlerin uzayda sanılandan çok daha erken başlayabileceğini gösteriyor.

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Samanyolu’nun merkezinde ilk gerçek şeker molekülü bulundu

Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıktaki Samanyolu merkezine yakın bir bölgede önemli bir organik molekül tespit etti. Araştırmacılar, dev bir gaz ve toz bulutu olan G+0.693-0.027 bölgesinde, yaşam için önemli olabilecek dört karbonlu bir şeker türü olan eritrülöz (erythrulose) molekülünün izlerini yakaladı. Bu, yıldızlararası ortamda tespit edilen ilk şeker molekülü olarak kayıtlara geçti.

Keşif Samanyolu’nun kalbine yakın moleküler bulutta yapıldı

KEŞFİN ADRESİ: SAMANYOLU'NUN KALBİNE YAKIN BİR BULUT

The Guardian'da yer alan habere göre bilim insanları keşfi, Samanyolu'nun merkezine yakın bulunan G+0.693-0.027 moleküler bulutu üzerinde yaptı.

Bu bölgeler:

  • Yoğun gaz ve toz içeriyor.
  • Yeni yıldızların oluşumuna ev sahipliği yapıyor.
  • Karmaşık organik moleküllerin oluşabileceği kimyasal laboratuvarlar olarak görülüyor.

Araştırma ekibi, İspanya'daki iki radyo teleskop kullanarak bu bölgeden gelen sinyalleri analiz etti.

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Yıldızlararası uzayda doğrudan şeker molekülü bulundu

İLK KEZ YILDIZLARARASI UZAYDA GERÇEK ŞEKER MOLEKÜLÜ

Daha önce:

  • Meteor taşlarında
  • Bennu asteroidinden alınan örneklerde bazı şeker benzeri organik maddeler bulunmuştu.

Ancak bilim insanları ilk kez doğrudan yıldızlar arasındaki boşlukta bir şeker molekülü tespit etti. Bu keşif, karmaşık organik kimyanın gezegenlerden önce uzayda başlayabileceğini ortaya koyuyor.

Eritrülöz eksi 250 derecede buz kaplı toz parçacıklarında oluşuyor

ERİTRÜLÖZ NASIL OLUŞUYOR?

Araştırmaya göre eritrülöz, uzaydaki küçük buz kaplı toz parçacıkları üzerinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlarla meydana geliyor. Bilim insanları şu iki molekülün birleşmesini olası görüyor:

Glikolaldehit + Etilen glikol → Eritrülöz

Üstelik bu süreç, sıcaklığın yaklaşık -250 derece Celsius olduğu aşırı soğuk uzay ortamlarında gerçekleşebiliyor.

Keşif yaşam kanıtı değil ancak yaşamın başlangıcına ışık tutuyor

BU KEŞİF YAŞAM BULUNDUĞU ANLAMINA MI GELİYOR?

Hayır. Bilim insanları bu keşfin uzayda yaşam olduğu anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Ancak bulgu şunu gösteriyor:

  • Yaşam için gerekli bazı organik moleküller uzayda oluşabiliyor.
  • Bu moleküller asteroitler ve kuyruklu yıldızlarla gezegenlere taşınabiliyor.
  • Genç gezegenlerde yaşamın başlamasına katkı sağlayabilecek kimyasal malzemeler daha önce hazırlanmış olabilir.
Organik moleküller kuyruklu yıldızlarla erken Dünya’ya taşınmış olabilir

Bilim insanlarına göre erken Dünya, milyarlarca yıl önce yoğun asteroid ve kuyruklu yıldız bombardımanına maruz kaldı.

Bu gök cisimleriyle birlikte:

  • Organik moleküller
  • Şeker öncüleri
  • Yaşamın temel kimyasal yapı taşları gezegenimize ulaşmış olabilir.

Bu maddeler, yaşamın ilk yapı taşlarının oluştuğu "prebiyotik çorba" ortamına katkı sağlamış olabilir.

ŞEKER NEDEN YAŞAM İÇİN ÖNEMLİ?

Basit şekerler yalnızca enerji kaynağı değildir. Bazı şeker türevleri:

  • RNA'nın yapı taşlarının oluşumunda rol oynayabilir.
  • İlk biyolojik moleküllerin gelişmesine katkı sağlayabilir.
  • Yaşamın kimyasal başlangıcında önemli basamaklardan biri olabilir.

Bilim insanları, Dünya'daki yaşamın ortaya çıkışını anlamak için bu tür molekülleri araştırıyor.

Samanyolu’nun merkezinde ilk gerçek şeker molekülü bulundu

KEŞİFTE HANGİ TELESKOPLAR KULLANILDI?

Araştırmada iki önemli radyo teleskop görev aldı:

📡 Yebes Radyo Teleskobu (İspanya)
📡 IRAM 30 metre Teleskobu (İspanya)

Bu teleskoplar, moleküllerin uzayda bıraktığı özel radyo dalgası izlerini analiz ederek kimyasal yapılarını belirledi.

AHUDUDU ŞEKERİ DETAYI

Eritrülöz, Dünya'da da bilinen bir bileşik. Bulunduğu yerler:

🍓 Ahududu gibi bazı meyveler
🧴 Bronzlaştırıcı losyonlar

Bronzlaştırıcı ürünlerdeki etkisi ise farklı bir kimyasal süreçten geliyor. Eritrülöz, ciltteki amino asitlerle reaksiyona girerek kahverengi pigment benzeri maddeler oluşturuyor.

Fotoğraf: Samanyolu galaksisinin merkezinin çok dalga boylu görüntüsü. (NASA)

İspanyol radyo teleskopları ahududu şekerini uzayda yakaladı

BİLİM DÜNYASINDA YENİ SORU: YAŞAM KAÇ YERDE BAŞLAYABİLİR?

Bu keşif, evrendeki yaşam arayışına yeni bir pencere açıyor. Bilim insanlarının artık sorduğu soru şu:

Yaşam için gerekli kimyasal malzemeler uzayda yaygınsa, yaşamın ortaya çıkması için gereken koşullar başka gezegenlerde de oluşmuş olabilir mi?

Ancak araştırmacılar bu sürecin nasıl gerçek bir yaşama dönüştüğünün hala büyük bir gizem olduğunu belirtiyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden, AA'dan ve NASA'dan alınmıştır.)

Pamuk şekerinden bile hafif! Gökbilimcilerden şaşırtan gezegen keşfi
Pamuk şekerinden bile hafif! Gökbilimcilerden şaşırtan gezegen keşfi
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Yaşam