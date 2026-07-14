Samanyolu’nun merkezinde ilk gerçek şeker molekülü bulundu

Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıktaki Samanyolu merkezine yakın bir bölgede önemli bir organik molekül tespit etti. Araştırmacılar, dev bir gaz ve toz bulutu olan G+0.693-0.027 bölgesinde, yaşam için önemli olabilecek dört karbonlu bir şeker türü olan eritrülöz (erythrulose) molekülünün izlerini yakaladı. Bu, yıldızlararası ortamda tespit edilen ilk şeker molekülü olarak kayıtlara geçti.