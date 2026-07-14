Samanyolu’nun merkezinde ilk gerçek şeker molekülü bulundu: Yaşamın kökenine yeni ipucu
Bilim insanları, Samanyolu'nun merkezine yakın dev bir gaz ve toz bulutunda yaşamın temel taşlarından biri olabilecek bir şeker molekülü keşfetti. İlk kez yıldızlararası uzayda tespit edilen dört karbonlu eritrülöz, gezegenlerde yaşamın başlamasına yardımcı olan kimyasal süreçlerin uzayda sanılandan çok daha erken başlayabileceğini gösteriyor.
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Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Yaşam