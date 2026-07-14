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Eyüpsultan’da motosikletten AK-47 ve 2 el yapımı bomba çıktı: 5 ilçede operasyon

Eyüpsultan'da polisin şüphe üzerine durdurduğu motosiklette AK-47 otomatik silah ile el yapımı 2 bomba ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda 5 ilçede 10 adrese düzenlenen operasyonlarda 6 kişi daha yakalandı.

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Eyüpsultan’da motosikletten AK-47 ve 2 el yapımı bomba çıktı: 5 ilçede operasyon

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da Göktürk Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette AK-47 otomatik silah ile el yapımı 2 bomba ele geçirildi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)Motosiklette AK-47 otomatik silah ile el yapımı 2 bomba ele geçirildi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

10 EVE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Motosiklette yapılan aramada AK-47 otomatik silah, bu silaha ait mermiler ile el yapımı 2 bomba ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü B.Ş. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi üzerine Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda 5 ilçede belirlenen 10 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli daha gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı belirlenen ikiz plaka ele geçirildi.

6 şüpheli gözaltına alındı.6 şüpheli gözaltına alındı.

BOMBALARIN FORMÜLÜ İNTERNETTEN ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen el yapımı bombaların internet üzerinden ulaşılan tarifler kullanılarak hazırlandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ş. ile bağlantılı oldukları belirlenen M.A.K. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı belirlenen ikiz plaka ele geçirildi.Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı belirlenen ikiz plaka ele geçirildi.

Diğer 4 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen silah ve bombaların hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesine yönelik incelemelerin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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