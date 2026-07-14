Eyüpsultan’da motosikletten AK-47 ve 2 el yapımı bomba çıktı: 5 ilçede operasyon

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı belirlenen ikiz plaka ele geçirildi.

Diğer 4 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen silah ve bombaların hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesine yönelik incelemelerin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Yaşam