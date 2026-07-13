Gaziantep'te cezaevinden izinli çıkan şahıs, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü; ardından kendini astı

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi, Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen E.A., gece geç saatlerde eşi Esengül Doğu ile tartıştı.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini astı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, daha sonra iple kendisini astı.

Kendilerinden haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, E.A. ve Esengül Doğu'nun öldüğünü belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Yaşam