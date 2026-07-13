Gaziantep'te cezaevinden izinli çıkan şahıs, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü; ardından kendini astı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde cezaevinden izinli çıkan E.A., tartıştığı eşi Esengül Doğu'yu bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kendisini asarak intihar eden E.A. ve eşinin cansız bedenleri, kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından bulundu. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Giriş Tarihi:
Gaziantep'te cezaevinden izinli çıkan şahıs, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini astı.
ÖNCE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ
Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi, Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen E.A., gece geç saatlerde eşi Esengül Doğu ile tartıştı.
Tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, daha sonra iple kendisini astı.
Kendilerinden haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, E.A. ve Esengül Doğu'nun öldüğünü belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Yaşam