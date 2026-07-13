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2 çocuk babası Yeşilay sayesinde uyuşturucuyu bıraktı

Uyuşturucu illeti onu henüz 15 yaşında sardı. Ve şu anda 38 yaşında olan Ö.K., Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde bağımlılıktan kurtuldu. Hayata tutundu...

Kaynak Gazete
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2 çocuk babası Yeşilay sayesinde uyuşturucuyu bıraktı

Adana Seyhan'da yaşayan Ö.K, arkadaşlarının da etkisiyle 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı. Bu süreçte evlenen ve 2 çocuğu dünyaya gelen Ö.K, madde kullanımı nedeniyle ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşadı. Ö.K, yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulmaya karar verdi.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Tursine Kılınç, merkezde alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli bağımlılık türlerine yönelik ücretsiz destek hizmetleri sunulduğunu belirtti. Kılınç, tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü anlattı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Tursine Kılınç, merkezde alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli bağımlılık türlerine yönelik ücretsiz destek hizmetleri sunulduğunu belirtti. Kılınç, tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü anlattı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Eşinin yönlendirmesiyle Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) de destek aldı. Bu sayede madde bağımlılığından kurtulmayı başaran Ö.K, hayatında yeni bir sayfa açtı.

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2 çocuk babası Yeşilay sayesinde uyuşturucuyu bıraktı-3

Zor günleri geride bıraktığını vurgulayan Ö.K. şunları söyledi: "Buraya ilk geldiğimde gri ve siyah bir adamdım, burada renklendim. Ailevi durumum düzeldi. Şimdi çocuklarımla, eşimle ve ailemle zaman geçirebiliyorum. Herkes mutlu ama en çok ben mutluyum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım. Yeniden doğmuş gibiyim."

2 çocuk babası Yeşilay sayesinde uyuşturucuyu bıraktı-4

YEDAM'A NASIL BAŞVURULUR?

Çevrenizde bağımlı olduğundan şüphelendiğiniz kişiler varsa, 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayarak neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
YEDAM, Türkiye'nin birçok şehrinde ve K.K.T.C'de de hizmet vermektedir. https://www.yedam.org.tr/ adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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2 çocuk babası Yeşilay sayesinde uyuşturucuyu bıraktı-6 2 çocuk babası Yeşilay sayesinde uyuşturucuyu bıraktı-7 2 çocuk babası Yeşilay sayesinde uyuşturucuyu bıraktı-8
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