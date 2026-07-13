2 çocuk babası Yeşilay sayesinde uyuşturucuyu bıraktı
Uyuşturucu illeti onu henüz 15 yaşında sardı. Ve şu anda 38 yaşında olan Ö.K., Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde bağımlılıktan kurtuldu. Hayata tutundu...
Adana Seyhan'da yaşayan Ö.K, arkadaşlarının da etkisiyle 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı. Bu süreçte evlenen ve 2 çocuğu dünyaya gelen Ö.K, madde kullanımı nedeniyle ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşadı. Ö.K, yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulmaya karar verdi.
Eşinin yönlendirmesiyle Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) de destek aldı. Bu sayede madde bağımlılığından kurtulmayı başaran Ö.K, hayatında yeni bir sayfa açtı.
Zor günleri geride bıraktığını vurgulayan Ö.K. şunları söyledi: "Buraya ilk geldiğimde gri ve siyah bir adamdım, burada renklendim. Ailevi durumum düzeldi. Şimdi çocuklarımla, eşimle ve ailemle zaman geçirebiliyorum. Herkes mutlu ama en çok ben mutluyum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım. Yeniden doğmuş gibiyim."
YEDAM'A NASIL BAŞVURULUR?
Çevrenizde bağımlı olduğundan şüphelendiğiniz kişiler varsa, 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayarak neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
YEDAM, Türkiye'nin birçok şehrinde ve K.K.T.C'de de hizmet vermektedir. https://www.yedam.org.tr/ adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.