2 çocuk babası Yeşilay sayesinde uyuşturucuyu bıraktı

Adana Seyhan'da yaşayan Ö.K, arkadaşlarının da etkisiyle 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı. Bu süreçte evlenen ve 2 çocuğu dünyaya gelen Ö.K, madde kullanımı nedeniyle ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşadı. Ö.K, yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulmaya karar verdi.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Tursine Kılınç, merkezde alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli bağımlılık türlerine yönelik ücretsiz destek hizmetleri sunulduğunu belirtti. Kılınç, tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü anlattı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Eşinin yönlendirmesiyle Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) de destek aldı. Bu sayede madde bağımlılığından kurtulmayı başaran Ö.K, hayatında yeni bir sayfa açtı. Takvim Kaynak Tercihleri