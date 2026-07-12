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Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi

Güney Afrika, tek bir seyahatte birbirinden tamamen farklı dünyaları bir araya getiren ender ülkelerden biri. Bir sabah penguenlerle aynı sahilde yürüyebilir, öğleden sonra dünyanın en etkileyici kıyı yollarından birinde araba kullanabilir, ertesi gün vahşi doğada aslanları ve filleri doğal ortamında izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
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Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi

Güney Afrika, tek bir tatilde okyanus, safari, dağ, üzüm bağları ve kozmopolit şehir yaşamını bir araya getiren ender ülkelerden biri. Türk vatandaşları için elektronik vize (e-Visa) uygulaması sayesinde ulaşımı da geçmişe göre çok daha kolay. Afrika denince birçok kişinin aklına önce safari geliyor. Oysa Güney Afrika bundan çok daha fazlasını sunuyor. Ülkenin simgesi haline gelen Cape Town, okyanus kıyısındaki konumu, etkileyici doğal güzellikleri ve hareketli yaşamıyla dünyanın en güzel şehirleri arasında gösteriliyor. Bir yanda Atlantik Okyanusu'nun dalgaları, diğer yanda görkemli dağlar ve yemyeşil bağlar… Şehrin hemen dışında ise penguen kolonileri, balina gözlem noktaları ve efsanevi kıyı rotaları sizi bekliyor.

Chapman’s Peak Drive (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)Chapman’s Peak Drive (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

EŞSİZ ATMOSFER

Asıl büyü ise şehirden ayrıldığınızda başlıyor. Dünyaca ünlü milli parklarda düzenlenen safari turlarında aslan, fil, leopar, bufalo ve gergedanı doğal yaşam alanlarında görebilir, gün batımında Afrika savanlarının eşsiz atmosferini yaşayabilirsiniz.
Güney Afrika, yalnızca görülecek yerleriyle değil, yaşattığı duygularla da hafızalarda iz bırakan destinasyonlardan biri.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Cape TownCape Town

NEDEN GÜNEY AFRİKA?

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-3 Aynı tatilde hem safari hem deniz hem şehir hem de doğa deneyimi yaşayabilirsiniz.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-4 Dünyanın en güzel şehirlerinden biri kabul edilen Cape Town'ı keşfedebilirsiniz.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-5 Penguenleri doğal yaşam alanlarında yakından görebilirsiniz.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-6 Ümit Burnu'nda iki okyanusun buluştuğu eşsiz manzaralara tanıklık edebilirsiniz.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-7 Dünyaca ünlü üzüm bağlarında tadım yapabilir, Garden Route boyunca unutulmaz bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-4

NASIL GİDİLİR?

İstanbul'dan Cape Town ve Johannesburg yönüne aktarmalı uçuş seçenekleri bulunuyor.
Türk vatandaşları için elektronik vize (e-Visa) uygulaması bulunuyor. Seyahat öncesinde güncel başvuru şartlarının kontrol edilmesi önerilir. Uçuş süresi aktarmaya bağlı olarak 13–17 saat arasında değişiyor.

İDEAL GEZİ SÜRESİ: 10–12 gün

Güney Afrika, tek bir seyahatte birbirinden tamamen farklı dünyaları bir araya getiren ender ülkelerden biri.Güney Afrika, tek bir seyahatte birbirinden tamamen farklı dünyaları bir araya getiren ender ülkelerden biri.

GÜNEY AFRİKA HAKKINDA 10 ŞAŞIRTICI BİLGİ

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-5 Ülkenin üç başkenti bulunuyor.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-6 Resmi olarak 11 dil konuşuluyor.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-7 Dünyanın en büyük vahşi yaşam rezervlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-8 Boulders Beach Afrika penguenlerinin en kolay gözlemlenebildiği yerlerden biri.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-9 Masa Dağı dünyanın en eski dağ oluşumlarından biri kabul ediliyor.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-10 Güney yarımkürede yer aldığı için mevsimler Türkiye'nin tersidir.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-11 Dünyanın en kaliteli üzüm bölgelerinden biri burada bulunur.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-12 Balina gözlemi için en iyi ülkelerden biridir.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-13 Elmas ve altın madenciliği ülke ekonomisinin tarihinde önemli rol oynamıştır.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-14 Birçok uluslararası doğa belgeseli burada çekiliyor.

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-6

10 GÜNDE GÜNEY AFRİKA ROTASI

1–4. GÜN: Cape Town

5. GÜN: Ümit Burnu ve Boulders Beach

6. GÜN: Stellenbosch

7–10. GÜN: Kruger Ulusal Parkı safari

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-7

EDİTÖRÜN PUSULASI

EN İYİ DÖNEM: Ekim–Nisan (Cape Town için yaz sezonu), Mayıs–Eylül (safari için daha uygun)

EN İYİ KARE: Masa Dağı, Boulders Beach ve Ümit Burnu

MUTLAKA TADIN: Braai, Bobotie, Biltong, Cape Malay mutfağı

KİMLER İÇİN? Doğa tutkunları, fotoğrafçılar, macera severler, çiftler ve aileler.

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-8

GÜNEY AFRİKA PAHALI MI?

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-9 ORTA SINIF OTEL: 90–180 dolar
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-10 ÖĞLE YEMEĞİ: 10–15 dolar
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-11 AKŞAM YEMEĞİ: 20–35 dolar
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-12 KAHVE: 3–5 dolar
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-13 ARAÇ KİRALAMA: Günlük 35–60 dolar
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-14 SAFARİ: Turun kapsamına göre değişiklik gösterir.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-15 NOT: En büyük gider kalemleri uçak bileti ve safari turlarıdır. Yeme-içme ve araç kiralama birçok Batı ülkesine göre daha uygun olabilir.

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-9

MUTLAKA TADILMASI GEREKEN 10 LEZZET

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-10 Braai
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-11 Bobotie
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-12 Bunny Chow
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-13 Cape Malay Curry
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-14 Malva Pudding
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-15 Potjiekos
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-16 Sosaties
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-17 Koeksisters
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-18 Milk Tart
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-19 Chakalaka

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-10

GÜNEY AFRİKA'YI KİMLER SEVER?

  • Doğa tutkunları
  • Fotoğrafçılar
  • Macera arayanlar
  • Balayı çiftleri
  • Yaban hayatı meraklıları
  • Aileler
  • Sadece şehir tatili isteyenler

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-11

INSTAGRAM'IN EN GÜZEL GÜNEY AFRİKA KARELERİ

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-12 Masa Dağı
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-13 Ümit Burnu
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-14 Boulders Beach
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-15 Kruger Ulusal Parkı
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-16 Chapman's Peak Drive
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-17 Cape Town

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-12

TURİSTLERİN EN ÇOK YAPTIĞI HATALAR

Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-13 Seyahati yalnızca Cape Town ile sınırlamak.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-14 Safari için çok az zaman ayırmak.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-15 Mevsimlerin ters olduğunu unutup yanlış dönemde gitmek.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-16 Uzun mesafeleri küçümsemek.
Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-17 Şehirlerde temel güvenlik önlemlerini ihmal etmek.

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Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-19 Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-20 Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi-21
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