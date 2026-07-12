Güney Afrika gezi rotaları: Tek seyahatte beş farklı tatil deneyimi

Güney Afrika, tek bir tatilde okyanus, safari, dağ, üzüm bağları ve kozmopolit şehir yaşamını bir araya getiren ender ülkelerden biri. Türk vatandaşları için elektronik vize (e-Visa) uygulaması sayesinde ulaşımı da geçmişe göre çok daha kolay. Afrika denince birçok kişinin aklına önce safari geliyor. Oysa Güney Afrika bundan çok daha fazlasını sunuyor. Ülkenin simgesi haline gelen Cape Town, okyanus kıyısındaki konumu, etkileyici doğal güzellikleri ve hareketli yaşamıyla dünyanın en güzel şehirleri arasında gösteriliyor. Bir yanda Atlantik Okyanusu'nun dalgaları, diğer yanda görkemli dağlar ve yemyeşil bağlar… Şehrin hemen dışında ise penguen kolonileri, balina gözlem noktaları ve efsanevi kıyı rotaları sizi bekliyor.