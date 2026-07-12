Tartıştığı kişi tarafından ezilerek öldürülmüştü: 5 kişiye can oldu

Antalya'da 6 Temmuz'da Cemal Battal (42) ile apartman önünde park halindeki aracın sahibi M.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M.G. araç içerisine geçerken, Cemal Battal ise aracının kapılarını açmaya çalıştı. Kapıyı kilitleyerek aracını çalıştıran M.G. bir anda kullandığı aracı, otomobilin önünde bulunan Cemal Battal'ın üzerine sürdü. Battal, otomobil ile apartman kapısı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Antalya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altındaki Battal'ın önceki gün beyin ölümü gerçekleşti.

Görüntülerde, ikili arasında çıkan tartışma sonrası M.G.’nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı Cemal Battal’ın üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) BÜYÜK ÖZVERİ Battal'ın ailesi, doktorların isteği üzerine organlarını bağışladı. Yapılan tetkikler sonucu Battal'ın kalp, 2 böbreği ve korneaları Antalya Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla alınarak organ bağışı için sıra bekleyen hastalara nakledilmek üzere ilgili hastanelere sevk edildi. Takvim Kaynak Tercihleri