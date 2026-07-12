Tartıştığı kişi tarafından ezilerek öldürülmüştü: 5 kişiye can oldu
Antalya’da üzerine araç sürülüp öldürülen Battal’ın organları, 5 kişiye hayat verdi.
Antalya'da 6 Temmuz'da Cemal Battal (42) ile apartman önünde park halindeki aracın sahibi M.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M.G. araç içerisine geçerken, Cemal Battal ise aracının kapılarını açmaya çalıştı. Kapıyı kilitleyerek aracını çalıştıran M.G. bir anda kullandığı aracı, otomobilin önünde bulunan Cemal Battal'ın üzerine sürdü. Battal, otomobil ile apartman kapısı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Antalya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altındaki Battal'ın önceki gün beyin ölümü gerçekleşti.
BÜYÜK ÖZVERİ
Battal'ın ailesi, doktorların isteği üzerine organlarını bağışladı. Yapılan tetkikler sonucu Battal'ın kalp, 2 böbreği ve korneaları Antalya Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla alınarak organ bağışı için sıra bekleyen hastalara nakledilmek üzere ilgili hastanelere sevk edildi.
Antalya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gül Ayhan Tülübaş, "Bu bağış sayesinde farklı merkezlerde tedavi bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu doğmuştur. Bu zor süreçte gösterdikleri büyük özveri ve örnek davranış nedeniyle hasta yakınlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.