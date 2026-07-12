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Tartıştığı kişi tarafından ezilerek öldürülmüştü: 5 kişiye can oldu

Antalya’da üzerine araç sürülüp öldürülen Battal’ın organları, 5 kişiye hayat verdi.

Kaynak Gazete
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Tartıştığı kişi tarafından ezilerek öldürülmüştü: 5 kişiye can oldu

Antalya'da 6 Temmuz'da Cemal Battal (42) ile apartman önünde park halindeki aracın sahibi M.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M.G. araç içerisine geçerken, Cemal Battal ise aracının kapılarını açmaya çalıştı. Kapıyı kilitleyerek aracını çalıştıran M.G. bir anda kullandığı aracı, otomobilin önünde bulunan Cemal Battal'ın üzerine sürdü. Battal, otomobil ile apartman kapısı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Antalya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altındaki Battal'ın önceki gün beyin ölümü gerçekleşti.

Görüntülerde, ikili arasında çıkan tartışma sonrası M.G.’nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı Cemal Battal’ın üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Görüntülerde, ikili arasında çıkan tartışma sonrası M.G.’nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı Cemal Battal’ın üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BÜYÜK ÖZVERİ

Battal'ın ailesi, doktorların isteği üzerine organlarını bağışladı. Yapılan tetkikler sonucu Battal'ın kalp, 2 böbreği ve korneaları Antalya Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla alınarak organ bağışı için sıra bekleyen hastalara nakledilmek üzere ilgili hastanelere sevk edildi.

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Tartıştığı kişi tarafından ezilerek öldürülmüştü: 5 kişiye can oldu-3

Antalya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gül Ayhan Tülübaş, "Bu bağış sayesinde farklı merkezlerde tedavi bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu doğmuştur. Bu zor süreçte gösterdikleri büyük özveri ve örnek davranış nedeniyle hasta yakınlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tartıştığı kişi tarafından ezilerek öldürülmüştü: 5 kişiye can oldu-5 Tartıştığı kişi tarafından ezilerek öldürülmüştü: 5 kişiye can oldu-6 Tartıştığı kişi tarafından ezilerek öldürülmüştü: 5 kişiye can oldu-7

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