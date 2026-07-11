SOLOTÜRK'ten Karadeniz Ereğli'de nefes kesen gösteri! O anlar kamerada

Türk Hava Kuvvetlerinin dünyaca ünlü gururu ve akrobasi timi SOLOTÜRK, Zonguldak semalarında adeta gövde gösterisi yaptı.

GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GURUR

Karadeniz Ereğli ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Bulvarı'ndaki sahil güzergahına akın eden binlerce vatandaş, çelik kanatların muhteşem uçuşunu büyük bir heyecan ve gururla takip etti.