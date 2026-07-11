SOLOTÜRK'ten Karadeniz Ereğli'de nefes kesen gösteri! O anlar kamerada
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirdiği nefes kesen gösteriyle gökyüzünü adeta şölen alanına çevirdi. Binlerce vatandaşın sahil boyunca ilgiyle takip ettiği gösteride akrobatik manevralar büyük alkış alırken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Yaklaşık yarım saat süren uçuşun ardından etkinlik, sahilde düzenlenen konserlerle devam etti.
Türk Hava Kuvvetlerinin dünyaca ünlü gururu ve akrobasi timi SOLOTÜRK, Zonguldak semalarında adeta gövde gösterisi yaptı.
GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GURUR
Karadeniz Ereğli ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Bulvarı'ndaki sahil güzergahına akın eden binlerce vatandaş, çelik kanatların muhteşem uçuşunu büyük bir heyecan ve gururla takip etti.
KAMERALAR KAYITTA ALKIŞLAR GÖKYÜZÜNDE
Sahil şeridini hıncahınç dolduran yediden yetmişe her yaştan vatandaş, SOLOTÜRK'ün fiziki sınırları zorlayan o akrobatik ve adrenalin dolu hareketlerini cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.
Yaklaşık yarım saat boyunca ilçe semalarında yankılanan jet seslerine vatandaşların coşkulu alkışları ve tezahüratları eşlik etti.
SANATÇILAR ETKİNLİKTE SAHNE ALDI
Kulakları yırtan o dev gösterinin ardından program, sahil şeridinde sahne alan yerel sanatçıların konserleriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.