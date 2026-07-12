Telefonunu çöpe attırıp çamaşır suyu içirdiler! Bilgisayar oyununda skandal "seviye atlama" görevi

16 yaşındaki Yunus Durmaz, yaklaşık 2 yıldır içerisinde silahların ve adam yaralamanın olduğu tehlikeli bir bilgisayar oyunu oynuyordu.

Zamanla oyunda farklı illerden arkadaşlar edinen genç, numarasını paylaştığı bu kişilerle oyun dışından da görüşmeye başladı. Şüpheliler, Yunus'a oyunda bölümleri geçmesi ve seviye atlaması için akılalmaz görevler vermeye başladı.

Seviye atlama tuzaklarının ilki, gencin kendi cep telefonunu çöpe atmasıyla başladı.