Telefonunu çöpe attırıp çamaşır suyu içirdiler! Bilgisayar oyununda skandal "seviye atlama" görevi
Bilgisayar oyunundaki "seviye atlama" vaadi az kalsın bir çocuğun canına mal oluyordu. 16 yaşındaki Yunus Durmaz, sanal dünyada tanıştığı kişilerin talimatıyla önce telefonunu çöpe attı, ardından son görev olarak çamaşır suyu içti. Komşuların son anda bulduğu gencin ailesi şikayetçi olurken o şüpheliler 16 yaşındaki gencin peşini bırakmadı.
16 yaşındaki Yunus Durmaz, yaklaşık 2 yıldır içerisinde silahların ve adam yaralamanın olduğu tehlikeli bir bilgisayar oyunu oynuyordu.
Zamanla oyunda farklı illerden arkadaşlar edinen genç, numarasını paylaştığı bu kişilerle oyun dışından da görüşmeye başladı. Şüpheliler, Yunus'a oyunda bölümleri geçmesi ve seviye atlaması için akılalmaz görevler vermeye başladı.
Seviye atlama tuzaklarının ilki, gencin kendi cep telefonunu çöpe atmasıyla başladı.
CAN HAVLİYLE KENDİNİ DIŞARI ATTI
atv Haber'in özel haberine göre; Telefonunu çöpe atan Yunus'a, şebeke tarafından son görev olarak bir kutu çamaşır suyunun yarısını içmesi talimatı verildi. Oyundaki tuzağa düşen talihsiz genç, çamaşır suyunu içtikten kısa süre sonra fenalaştı. Telefonunu bir önceki görevde çöpe attığı için ailesine haber veremeyen Yunus, can havliyle kusarak kendini dışarı attı.
Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
"KÜÇÜK KIZIMA ULAŞIP DURUMUNU SORDULAR"
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 16 yaşındaki gencin 5 gündür hastanede tedavi gördüğü ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Yaşanan dehşeti anlatan acılı baba, tehlikenin henüz geçmediğini belirterek şok bir detayı paylaştı. Sözde oyun arkadaşlarının siber takibe devam ettiğini aktaran baba Baki Durmaz, "Bizim küçük kıza ulaşmaya çalışmışlar. 'Abinin son durumu hakkında bilgi alalım' demişler. Çocuk kimsiniz deyince de 'Biz oyun arkadaşıyız' yanıtını vermişler" ifadelerini kullandı.
Durmaz ailesinin suç duyurusunun ardından emniyet güçleri, 16 yaşındaki çocuğu ölüme sürükleyen sanal çetenin üyelerini yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.