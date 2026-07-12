Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde zehirlenme şüphesi: 30 turist hastanelik oldu

Kuşadası'nın Sahil Siteleri Mevkii'nde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda kişi karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye müracaat etti. Otelde zehirlendiklerini iddia eden şahısların şikayeti üzerine polis olayla ilgili şikayetleri alıp inceleme başlattı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) AÇIK BÜFE YEMEK SONRASI RAHATSIZLANDILAR İddiaya göre, otelde her şey dahil konsepti kapsamında sunulan açık büfe yemeklerden tüketen yerli ve yabancı turistlerden çok sayıda kişi, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri yaşamaya başladı. İhbar üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan turistlerin tedavilerinin sürdüğü, bazı hastaların ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Takvim Kaynak Tercihleri