Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde zehirlenme şüphesi: 30 turist hastanelik oldu
Aydın’ın Kuşadası ilçesi Sahil Siteleri Mevkii’ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yaklaşık 30 yerli ve yabancı turist, her şey dahil konseptli açık büfe yemeklerden tükettikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınan hastaların hayati tehlikesi bulunmazken polis adli soruşturma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise yemeklerden alınan numunelerle idari inceleme başlattı.
Kuşadası'nın Sahil Siteleri Mevkii'nde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda kişi karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye müracaat etti. Otelde zehirlendiklerini iddia eden şahısların şikayeti üzerine polis olayla ilgili şikayetleri alıp inceleme başlattı.
AÇIK BÜFE YEMEK SONRASI RAHATSIZLANDILAR
İddiaya göre, otelde her şey dahil konsepti kapsamında sunulan açık büfe yemeklerden tüketen yerli ve yabancı turistlerden çok sayıda kişi, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri yaşamaya başladı. İhbar üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan turistlerin tedavilerinin sürdüğü, bazı hastaların ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
NUMUNELER İNCELENİYOR
Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri otelde inceleme başlattı. Açık büfede sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvar incelemesi için numuneler alındı. Yetkililerin laboratuvar sonuçlarının ardından zehirlenmenin kesin nedeninin belirleneceği, olayla ilgili idari ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.