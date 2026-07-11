Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte, kot ölçümü yapmak için iş makinesinden inen kepçe operatörü toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Denizli'de inşaat kazısında göçük altında kalan kepçe operatörü can verdi. (Görseller: İHA)

TOPRAK YIĞINI ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Korkunç olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bereketler Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandaki kazı çalışmalarını tamamlayan kepçe operatörü 45 yaşındaki Kudret Erdoğan, zemin kot ölçümü yapmak amacıyla iş makinesinden aşağıya indi.

Erdoğan'ın kazı yapılan alanda bulunduğu esnada, yandaki toprak yığını henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine çöktü.