İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Baba ve oğlu tekneden atlayarak kurtuldu
İstanbul Fatih'teki Balat sahilinde deniz üzerindeki bir teknede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alev topuna dönen teknede bulunan baba ve oğul, denize atlayarak son anda kurtuldu. Hafif yaralanan iki kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alınırken, yangın başka bir tekneden yapılan müdahaleyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen teknedeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
İstanbul Fatih'te bulunan Balat sahilinde deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen teknedeki baba ve oğul denize atlayarak kurtuldu.Balat sahilinde tekne alev alev yandı
YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR
Korkutucu olay, saat 14.20 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kısa sürede büyüyen alevler tekneyi tamamen sararken, alev topuna dönen teknede bulunan baba ve oğul ise denize atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.
Yangın esnada teknede bulunan baba ve oğul hafif yaralanırken, yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Alev topuna dönen teknedeki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.