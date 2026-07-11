İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Baba ve oğlu tekneden atlayarak kurtuldu

İstanbul Fatih'te bulunan Balat sahilinde deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen teknedeki baba ve oğul denize atlayarak kurtuldu.

Balat sahilinde tekne alev alev yandı

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Korkutucu olay, saat 14.20 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.