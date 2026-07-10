Halit Yukay’ın ölümünde rota detayı: Arel 7 güvenli yolu terk etti
İş insanı Halit Yukay’ın 68 metre derinlikte cansız bedeninin bulunmasına ilişkin davada bilirkişi, “Arel 7” gemisinin güvenli ana rotadan ayrılarak riskli güzergâha girdiğini belirtti. Kaptan Cemal Tokatlıoğlu’nun 9 yıla kadar hapsi istenirken mahkeme, tekne parçalarının yeniden incelenmesine karar verdi.
Yalova'dan geçen yıl 4 Ağustos'ta saat 15.10'da "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi, bir süre sonra parçalanmış ve yarı batık halde bulundu.
Başlatılan arama çalışmalarının 19'uncu gününde Yukay'ın cansız bedeni, Balıkesir'in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi.
68 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI
Halit Yukay'ın cansız bedeni, kaybolmasının ardından 30'uncu gün olan 3 Eylül'de, TCG Alemdar kurtarma gemisinde görev yapan özel eğitimli dalgıçlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Denizin 68 metre derinliğindeki cenaze, asansör sistemiyle su yüzeyine taşındı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Yukay, 6 Eylül'de Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
YÜK GEMİSİNİN KAPTANI TUTUKLANDI, ARDINDAN TAHLİYE EDİLDİ
İş insanının ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Yukay'ın parçalanan yatına çarptığı öne sürülen "Arel 7" isimli yük gemisi incelemeye alındı.
Geminin ön kısmında sürtme izleri tespit edilirken, kaptan Cemal Tokatlıoğlu, "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı.
Tokatlıoğlu, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine Tokatlıoğlu, 10 Ağustos'ta İstanbul'da yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.
Cemal Tokatlıoğlu'nun, Erdek 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de tahliye edildiği öğrenildi.
KAPTANA 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B.'nin (60) ise "Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
DAVANIN DÖRDÜNCÜ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına Halit Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay, kız kardeşi Tuna Meier ile taraf avukatları katıldı.
Mahkemenin önceki celsede uzman görüşüne başvurulmasına karar vermesinin ardından kılavuz kaptan Harun Dokuz, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.
Dokuz, kazanın meydana geldiği güzergâh ve gemilerin seyir rotalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BİLİRKİŞİDEN "RİSKLİ GÜZERGAH" DEĞERLENDİRMESİ
AREL-7 gemisinin kendisine ayrılan ana yoldan çıkarak ara yola girdiğini belirten Harun Dokuz, bu tercihin yasal açıdan bir engel oluşturmadığını ancak tavsiye edilmediğini söyledi.
Geminin ara yola girmesine ilişkin sorumluluğun kaptana ait olduğunu ifade eden Dokuz, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Geminin ara yola girmesinde sorumluluk kaptana aittir. Harita üzerinde renkli olarak işaretlenmiş bir yol var. Kanunen tekne ve yatların trafik hatlarından uzak durması gerektiği söylenir.
Oradaki gemilere engel olunmaması gerektiği belirtilir. Yani Halit Yukay'a ait yat bu hattın uzağından güvenli bir yoldan gidiyor ancak AREL-7 gemisi kendisi için tahsis edilmiş, tehlikelerden arındırılmış yolu terk ederek tam tersine tehlikelerle dolu olduğu belirlenmiş bir yola giriyor. Yani ana yoldan ara yola giriyor. Trafik ayrım hattının dışına çıkılması hukuken mümkündür ancak bu hattın dışına çıkılması ilave yükümlülükleri getirmektedir. Bunun sebebi ise hattın dışına çıkılmasının riskleri bünyesinde barındırmasından kaynaklıdır."
AİLEDEN "BÜYÜK İHMAL" TEPKİSİ
Harun Dokuz'un bilirkişi değerlendirmesinin ardından mahkeme, Halit Yukay'ın kız kardeşi Tuna Meier'e söz verdi.
Meier, AREL-7 gemisinin kaptanının denizde gördüğü tahta parçalarını yetkililere zamanında bildirmediğini savundu. Bunun büyük bir ihmal olduğunu belirten Meier, sanıklardan şikâyetçi olduklarını söyledi.
"MAHKEMENİN ARTIK NİHAYETE ERMESİNİ TALEP EDİYORUM"
Halit Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay da adli sürecin hızlandırılması gerektiğini dile getirerek davanın daha fazla uzamamasını istedi.
Yukay, "Mahkemenin artık nihayete ermesini talep ediyorum" dedi.
TEKNE PARÇALARI YENİDEN İNCELENECEK
Taraf avukatlarının beyanlarını da dinleyen mahkeme, birinci kaptan Cemal Tokatlıoğlu hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.
Mahkeme ayrıca Ekinlik Adası'nda bulunan Halit Yukay'a ait tekne parçalarının Marmara Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla bilirkişi tarafından incelenmesini ve rapor hazırlanmasını kararlaştırdı.
Hazırlanacak raporun, üniversitelerin denizcilik fakültelerinde görev yapan, çatma hukuku alanında uzman kişiler ile gemi mühendisi bilirkişilerden oluşan heyete gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.