Halit Yukay’ın ölümünde rota detayı: Arel 7 güvenli yolu terk etti

Şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B.'nin (60) ise "Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BİLİRKİŞİDEN "RİSKLİ GÜZERGAH" DEĞERLENDİRMESİ

AREL-7 gemisinin kendisine ayrılan ana yoldan çıkarak ara yola girdiğini belirten Harun Dokuz, bu tercihin yasal açıdan bir engel oluşturmadığını ancak tavsiye edilmediğini söyledi.

Geminin ara yola girmesine ilişkin sorumluluğun kaptana ait olduğunu ifade eden Dokuz, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: