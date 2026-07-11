Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde 10. durak Van! İşte etkinlik takvimi

Festival kapsamında Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri ve Yaşayan Miras Van sergileri açıldı.

VAN'IN GÜÇLÜ TARİHİ SERGİLERDE HAYAT BULUYOR

Açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyet, Van Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve "Yaşayan Miras: Van Sergisi"ni gezdi.

"Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, ziyaretçileri Osmanlı'nın manevi mirasıyla bir araya getiriyor. Osmanlı padişahları tarafından yazılmış hüsn-ü hat tablolarından Kabe'nin iç ve dış örtülerine dek uzanan seçkin örnekler sergide görülebilecek.

"Yaşayan Miras: Van Sergisi" ise kentin köklü geçmişinden beslenen somut olmayan kültürel miras unsurlarını görünür kılmayı ve günümüzle bu mirası buluşturmayı hedefliyor. Düzenlenen sergi ile kilim dokuma, çalgı yapımı, ahşap oyma, ebru, çorap örücülüğü, keçe, çömlek gibi pek çok sanat ve zanaat unsuru ziyaret edilebilecek. Festival boyunca devam edecek sergi, Van'ın kültürel dokusunu gözler önüne serecek.

Van Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, gastronomi duraklarından çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle 19 Temmuz'a kadar Vanlıları ve şehri ziyaret eden misafirleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek.