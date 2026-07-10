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Kalp ameliyatında İzmir'de ilk: Göğüs kemiği kesilmedi

Ramazan Hacı, “Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki hastaneden çıkınca hemen koşabilirim” dedi.

Kaynak Gazete
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Kalp ameliyatında İzmir'de ilk: Göğüs kemiği kesilmedi

İzmir'de emekli Ramazan Hacı (53), göğüs ağrısı şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hacı'nın kalbinin sol karıncığında 3 santimetrelik kitle tespit edildi.

Kalp ameliyatında İzmir'de ilk: Göğüs kemiği kesilmedi-2

Hayati risk oluşturan kitle, İzmir'de ilk kez uygulanan minimal invaziv yöntemle, göğüs kemiği kesilmeden kaburgalar arasından yapılan küçük kesiyle çıkarıldı.

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