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Hatay'da kocasından öldüresiye dayak yiyen kadın şikayetçi olmadı

Kırıkhan ilçesinde H.Y. isimli şahıs evlatlarının gözü önünde eşi S.Y.'yi yere yatırarak dakikalarca darbetti. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanan H.Y. cezaevine gönderildi. İfadesinde eşiyle boşanma aşamasında olduklarını söyleyen S.Y.'nin şikayetçi olmadığı belirlendi.

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Hatay'da kocasından öldüresiye dayak yiyen kadın şikayetçi olmadı

Hatay'ın Kırkhan ilçesinde H.Y. isimli 34 yaşındaki şahıs, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla 24 yaşındaki karısı S.Y.'yi yere yatırarak darbetti.

Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hatay'da kocasından dayak yiyen kadın şikayetçi olmadı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Hatay'da kocasından dayak yiyen kadın şikayetçi olmadı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eşinden dayak yiyen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.

Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs mahkemece tutuklanmıştı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs mahkemece tutuklanmıştı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

Öte yandan, eşinden dehşete düşürecek şekilde dayak yiyen kadının, 3 çocuğunun babası olan H.Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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