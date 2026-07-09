Polis ekiplerine kimlik kontrolünde zorluk çıkardı: Ben bir kraliçeyim!

Aydın'da bir kadın etraftakilere saldırdı. Vatandaş, polis ekiplerine hakaret etmesi ve kimlik kontrolünde zorluk çıkarması sonucu gözaltına alındı.

KİMLİK KONTROLÜNDE ZORLUK ÇIKARDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan kimlik kontrolü denetimlerinde bir kadın polis ekiplerine zorluk çıkardı. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine bir kadın vatandaş polis ekiplerine küfür etti. "Ben kimim biliyor musun? Şu kimliğimi ver bana. Bak bütün Aydın benim, terbiyesizlik yapma. Bak ben bir kraliçeyim, kimliğimi ver!"