Polis ekiplerine kimlik kontrolünde zorluk çıkardı: Ben bir kraliçeyim!
Aydın'da polisin kimlik kontrolü yapmak istediği kadın, ekiplere hakaretler yağdırarak, "Bütün Aydın benim, ben bir kraliçeyim!" dedi. Olay yerinden kaçmaya çalışan kadın, kısa süreli bir kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Aydın'da bir kadın etraftakilere saldırdı. Vatandaş, polis ekiplerine hakaret etmesi ve kimlik kontrolünde zorluk çıkarması sonucu gözaltına alındı.
KİMLİK KONTROLÜNDE ZORLUK ÇIKARDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan kimlik kontrolü denetimlerinde bir kadın polis ekiplerine zorluk çıkardı. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine bir kadın vatandaş polis ekiplerine küfür etti. "Ben kimim biliyor musun? Şu kimliğimi ver bana. Bak bütün Aydın benim, terbiyesizlik yapma. Bak ben bir kraliçeyim, kimliğimi ver!"
POLİS EKİPLERİNE HAKARET ETTİ
Yaşanan olayda kadın vatandaş polis ekiplerinin müdahalesine rağmen sakinleşmedi. Polis ekiplerine küfürler yağdıran kadın olayın sonunda kaçmaya çalıştı. Vatandaşın kaçmaya çalışması üzerine kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.
"BÜTÜN AYDIN BENİM"
Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine zorluk çıkaran kadın polis memuruna: "Bütün Aydın benim, benim devletim yok! Annem babam var bitiririm seni!" dedi. Zorluk çıkaran kadın polis ekiplerine hakaret etmesi sonucu gözaltına alındı.