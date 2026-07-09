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Yaz yağmurları neden afete dönüşüyor? Süper hücre tehlikesi nedir, nasıl oluşur?

Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'de yaz kuraklığı, yerini aniden bastıran "su bombalarına", ceviz büyüklüğünde dolulara ve sele bırakıyor. Uluslararası iklim raporları, küresel ısınmanın su döngüsünü agresifleştirdiğini ortaya koyarken meteoroloji literatürünün en tehlikeli fırtına türü olan süper hücre (Supercell), artık Türkiye genelinde de kalıcı hale geliyor.

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Yaz yağmurları neden afete dönüşüyor? Süper hücre nedir, nasıl oluşur?

Türkiye 2025'teki tarihi kuraklık ve su kısıtlamalarının ardından, 2026 yılını aşırı yağış ve sel afetleriyle geçiriyor. Özellikle Mayıs 2026'da Güneydoğu Anadolu'da can kayıplarına yol açan, Temmuz ayının bu ilk haftasında ise Marmara ve İstanbul'u alarm durumuna geçiren süper hücre fırtınaları, anlık hortum ve taşkınlarla kentsel altyapıyı felç etmeye devam ediyor.

Süper Hücre Fırtınası Nedir? Saatlerce Süren Yıkımın Bilimsel Açıklaması

SÜPER HÜCRE NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Sıradan bir yaz fırtınası genellikle 20 ila 30 dakika içinde enerjisini tüketip kaybolurken, bir süper hücre fırtınası saatlerce sürebilir ve kilometrelerce alanda yıkım oluşturabilir. Bunun nedeni, süper hücrenin içinde "mezosiklon" adı verilen ve kendi ekseni etrafında sürekli dönen dikey bir hava akımının bulunmasıdır.

Yazın aşırı ısınan yeryüzündeki nemli hava hızla yukarı tırmanır. Eğer bu tırmanma esnasında atmosferin üst katmanlarında rüzgarın yönü ve hızı yükseklikle değişiyorsa (rüzgar makası), yükselen bu hava girdap gibi dönmeye başlar. Kendi kendini besleyen bu devasa dikey mekanizma çok büyük dolulara, şiddetli rüzgarlara, anlık sellere ve hatta hortumlara yol açar.

Takvim Kaynak Tercihleri
Atmosfer Su Bombası Haline Geldi: Her 1 Derece Artış %7 Daha Fazla Nem Demek

CLAUSİUS-CLAPEYRON DENKLEMİ: ATMOSFER NEDEN "SU BOMBASI" ATIYOR?

Yabancı kaynaklarda bilim insanlarının en çok üzerinde durduğu konu, atmosferin su tutma kapasitesinin artmasıdır. Fizikteki Clausius-Clapeyron termodinamik yasasına göre küresel sıcaklıklardaki her 1 santigrat derecelik artış, atmosferin yaklaşık %7 daha fazla nem (su buharı) tutmasına neden olur.

Gökyüzündeki Enerji Yükü Soğuk Havayla Buluşunca Saniyeler İçinde Boşalıyor

Yaz boyunca sıcak hava yüzünden gökyüzünde biriken bu aşırı nem ve enerji yükü, en ufak bir soğuk hava dalgasıyla karşılaştığında saniyeler içinde yeryüzüne boşalır.

ABD Çevre Koruma Ajansı: Yağışlar Artık Çok Daha Agresif ve Kısa Süreli

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) verileri de dünya genelinde ortalama yağış miktarı azalsa bile, yağan yağmurların artık çok daha kısa sürede, çok daha agresif ve "aşırı patlamalar" şeklinde düştüğünü ortaya koyuyor.

IPCC Raporu: İnsan Faaliyetleri Şiddetli Yağışları Küresel Ölçekte Artırdı

KÜRESEL RAPORLAR NE DİYOR?

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayımlanan son kapsamlı değerlendirme raporları, insan faaliyetlerinin tetiklediği küresel ısınmanın şiddetli yağış olaylarının sıklığını ve boyutunu küresel ölçekte artırdığını net bir şekilde kanıtlıyor.

Akdeniz’de Çifte Tehdit: Hem Kuraklık Hem Tarihi Yağış Dalgaları

Rapora göre, Akdeniz gibi bölgelerde yaz kuraklıkları derinleşirken, aynı zamanda ani ve tarihte görülmemiş büyüklükte ekstrem yağış dalgaları (Compound Events) bir arada yaşanıyor.

NOAA Uyardı: Süper Hücre Fırtınaları Artık Türkiye’nin de Dahil Olduğu Bölgelere Kaydı

ŞEHİRLERİN ALTYAPISI "TROPİKAL" İKLİME HAZIR DEĞİL

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) araştırmacıları, süper hücre gibi tehlikeli fırtınaların artık sadece ABD'nin "Tornado Koridoru" gibi geleneksel bölgelerine sıkışıp kalmadığını, ısınan okyanuslar ve denizler nedeniyle orta enlemlere (Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz kuşağına) doğru kaydığını belirtiyor.

Beton Şehirler Isı Adası Yarattı: Eski Altyapı Kentsel Afete Dönüşüyor

Asfalt ve betonla kaplı modern şehirler "ısı adası" etkisi yaratarak bu fırtınaların şiddetini daha da artırıyor. Toprakla buluşamayan milyonlarca ton su, şehirlerin eski kanalizasyon sistemlerini saniyeler içinde felç ederek kentsel afete dönüşüyor.

Araştırmanın Kaynakları: IPCC, NOAA ve EPA Raporları

Kaynaklar:

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Altıncı Değerlendirme Raporu (AR6) - "İklim Değişikliği ve Aşırı Hava Olayları" Sıkça Sorulan Sorular Bölümü.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) - NSSL: Severe Weather 101: "Süper Hücre ve Gök Gürültülü Fırtınaların Mekanizması" Eğitim Dokümanları.

US EPA (United States Environmental Protection Agency): Climate Change Indicators: Extreme Precipitation (Aşırı Yağış Göstergeleri ve Değişim Senaryoları Raporu).

Encyclopedia Britannica: Supercell Storm Dynamics & Meteorology (Süper Hücre Dinamikleri ve Mikropatlama Analizleri)

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam