Yaz yağmurları neden afete dönüşüyor? Süper hücre tehlikesi nedir, nasıl oluşur?
Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'de yaz kuraklığı, yerini aniden bastıran "su bombalarına", ceviz büyüklüğünde dolulara ve sele bırakıyor. Uluslararası iklim raporları, küresel ısınmanın su döngüsünü agresifleştirdiğini ortaya koyarken meteoroloji literatürünün en tehlikeli fırtına türü olan süper hücre (Supercell), artık Türkiye genelinde de kalıcı hale geliyor.
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Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam