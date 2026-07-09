Yaz yağmurları neden afete dönüşüyor? Süper hücre tehlikesi nedir, nasıl oluşur?

SÜPER HÜCRE NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Sıradan bir yaz fırtınası genellikle 20 ila 30 dakika içinde enerjisini tüketip kaybolurken, bir süper hücre fırtınası saatlerce sürebilir ve kilometrelerce alanda yıkım oluşturabilir. Bunun nedeni, süper hücrenin içinde "mezosiklon" adı verilen ve kendi ekseni etrafında sürekli dönen dikey bir hava akımının bulunmasıdır.

Yazın aşırı ısınan yeryüzündeki nemli hava hızla yukarı tırmanır. Eğer bu tırmanma esnasında atmosferin üst katmanlarında rüzgarın yönü ve hızı yükseklikle değişiyorsa (rüzgar makası), yükselen bu hava girdap gibi dönmeye başlar. Kendi kendini besleyen bu devasa dikey mekanizma çok büyük dolulara, şiddetli rüzgarlara, anlık sellere ve hatta hortumlara yol açar.