Antalya'da şüpheli ölüm: 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesi, trajik ve şüpheli bir ölüm haberiyle sarsıldı. Ankara'dan yeni döndüğü öğrenilen 43 yaşındaki bir kadın, yakınları tarafından evinin salonunda ölü olarak bulundu. Ölümün belediye tabibi tarafından şüpheli bulunması üzerine emniyet güçleri adreste geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Antalya'da 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu (Görsel: İHA) ANKARA DÖNÜŞÜ ACI MANZARA Olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6426 Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Ankara'dan yakınlarıyla birlikte yaşadığı eve geri dönen 43 yaşındaki Hasibe Nihal Kalaycı, bugün saat 13.30 sıralarında evin salonunda yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Takvim Kaynak Tercihleri