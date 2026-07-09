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Antalya'da şüpheli ölüm: 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gece önce Ankara'dan dönen 43 yaşındaki Hasibe Nihal Kalaycı, evinin salonunda yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Kalaycı'nın vefatı, belediye tabibi tarafından şüpheli olarak değerlendirildi. Asayiş ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından, kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalya'da şüpheli ölüm: 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesi, trajik ve şüpheli bir ölüm haberiyle sarsıldı. Ankara'dan yeni döndüğü öğrenilen 43 yaşındaki bir kadın, yakınları tarafından evinin salonunda ölü olarak bulundu.

Ölümün belediye tabibi tarafından şüpheli bulunması üzerine emniyet güçleri adreste geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Antalya'da 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu (Görsel: İHA)Antalya'da 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu (Görsel: İHA)

ANKARA DÖNÜŞÜ ACI MANZARA

Olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6426 Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Ankara'dan yakınlarıyla birlikte yaşadığı eve geri dönen 43 yaşındaki Hasibe Nihal Kalaycı, bugün saat 13.30 sıralarında evin salonunda yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

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Antalya'da şüpheli ölüm: 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu-3

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yakınlarının durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese vakit kaybetmeden sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Hasibe Nihal Kalaycı'nın hayatını kaybettiği net olarak belirlendi.

Vefat tespitinin ardından adrese yönlendirilen belediye tabibi, yaptığı incelemelerin neticesinde ölümü "şüpheli" olarak değerlendirdi. Bu gelişme üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri acilen adrese sevk edildi.

Hasibe Nihal KalaycıHasibe Nihal Kalaycı

CENAZE ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen uzman ekipler, ev içerisinde ve apartman çevresinde titiz bir çalışma yürüterek tüm delilleri inceledi.

Yapılan geniş çaplı olay yeri incelemelerinin ardından, Hasibe Nihal Kalaycı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

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