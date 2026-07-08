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Pasaportu unutun adım atın: Dünyanın en ilginç sınır hatları

Pasaportunuzu cebinizde unutun, çünkü bu sınırlarda sadece yürümek yetiyor. Dünyanın dört bir yanındaki bazı coğrafi çizgiler, harita üzerindeki birer işaretten çok daha fazlasını sunuyor. Karla kaplı bir ormanın ortasından, devasa şelalelerin sularına kadar uzanan en ilginç ülke sınırları, ezberlerinizi bozmaya hazır. İşte tek bir adımda kural, dil ve coğrafya değiştireceğiniz o şaşırtıcı rotalar…

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Pasaportu unutun adım atın: Dünyanın en ilginç sınır hatları

DÜNYANIN EN İLGİNÇ SINIRLARI

Haritalar üzerindeki çizgiler sadece siyasi sınırları değil, bazen doğanın ve insan zekasının ortaya çıkardığı büyüleyici manzaraları da belirliyor. Dünyanın en ilginç sınır hatları, katı kurallardan uzak, bazen sadece bir çizgiyle, bazen de doğanın ihtişamıyla iki farklı dünyayı birbirinden ayırıyor.

İşte pasaport kontrolünden çok daha fazlasını vadeden o sıra dışı sınırlar:

Türkiye-İran Sınırı: Tarihin Değişmeyen Tanığı

TÜRKİYE - İRAN SINIRI

Türkiye'nin doğu sınırına baktığımızda, tarihin ve coğrafyanın gücünü hissederiz. Kasr-ı Şirin Antlaşması'ndan bu yana neredeyse hiç değişmeyen Türkiye - İran sınırı, heybetli dağların ve sarp kayalıkların gölgesinde uzanır.

Takvim Kaynak Tercihleri
Norveç-Finlandiya Sınırı: Kış Masalındaki Beyaz Hat

NORVEÇ - FİNLANDİYA SINIRI

Kuzey Avrupa'ya doğru yol aldığımızda ise gerginlikten tamamen uzak, adeta bir kış masalı bizi karşılar. Norveç ve Finlandiya arasındaki sınır, kilometrelerce uzanan karlı ormanların içinden geçen beyaz bir hat gibidir. Burada ne bir asker ne de bir barikat görürsünüz. İki ülkeyi ayıran tek şey, kar motosikletleriyle açılmış tatlı bir patika veya ağaçların arasındaki küçük bir açıklıktır.

Arjantin-Brezilya Sınırı: Iguazu Şelaleleri’nin Kalbinden Geçiyor

ARJANTİN - BREZİLYA SINIRI

Arjantin ve Brezilya'yı ayıran sınır, dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Iguazu Şelaleleri'nin tam kalbinden geçer. "Şeytan Boğazı" olarak bilinen noktada suyun kükreyişi eşliğinde iki ülke birbirine bağlanır.

Butan-Hindistan Sınırı: Kaos ile Huzurun Kesiştiği Nokta

BUTAN - HİNDİSTAN SINIRI

Bu sınır, iki ülkenin dünyaya bakış açısını simgeler. Sınırın Hindistan tarafı (Jaigaon şehri) inanılmaz gürültülü, kalabalık ve kaos doluyken, o kapıdan içeriye Butan'a adım attığınız an korna sesleri kesilir, trafik kuralları başlar ve bir anda sessiz, düzenli bir dünyaya geçiş yaparsınız.

Avusturya-Macaristan-Slovakya: Üç Ülkede Aynı Anda Piknik

AVUSTURYA - MACARİSTAN - SLOVAKYA SINIRI

Bu üç Avrupa ülkesinin kesiştiği noktada (üçlü sınır) ne bir tel örgü ne de bir kontrol noktası vardır. Bunun yerine yeşilliklerin ortasına konulmuş üçgen şeklinde büyük bir taş piknik masası bulunur. Bu masaya oturduğunuzda dirseğinizi Avusturya'ya yaslayıp, kahvenizi Slovakya toprağından alabilir, tam karşınızda Macaristan'da oturan arkadaşınızla sohbet edebilirsiniz.

Hollanda-Belçika Sınırı: Eviniz İki Ülkede Birden Olabilir

HOLLANDA - BELÇİKA SINIRI

Dünyanın en karmaşık ama en dostane sınırıdır. Sınır çizgisi bir kasabanın, sokakların, kafelerin ve hatta evlerin tam ortasından geçer. Yerdeki beyaz artı ("+") işaretleriyle ayrılan bu sınırda, yatağınızın bir tarafı Hollanda'da, diğer tarafı Belçika'da kalabilir. Evlerin hangi ülkeye ait olduğu ise ön kapılarının (dış kapı) hangi ülkede bulunduğuna bakılarak belirlenir.

Kuzey Kore-Çin Sınırı: Işık ile Karanlığın Ayrıldığı Nehir

KUZEY KORE - ÇİN SINIRI (YALU NEHRİ)

İki ülkeyi ayıran Yalu Nehri üzerinde bulunan kırık köprüler bu sınırın simgesidir. Kore Savaşı sırasında ABD tarafından bombalanan köprülerin Çin tarafı sapasağlam dururken, Kuzey Kore tarafı nehrin ortasında kesilmiş şekilde bırakılmıştır. Çin tarafındaki Dandong şehri devasa ışıklar ve gökdelenlerle parıldarken, nehrin hemen karşısındaki Kuzey Kore kasabaları geceleri zifiri karanlığa bürünür.

Polonya-Ukrayna Sınırı: Dev Balık Figürleriyle Sanat Eseri

POLONYA - UKRAYNA SINIRI

Her yıl düzenlenen Land Art (Arazi Sanatı) Festivali kapsamında bu sınır, siyasi bir çizgiden çıkıp dev bir sanat eserine dönüşüyor. Polonyalı sanatçı Jaroslaw Koziara, iki ülke sınırındaki tarlalara devasa balık figürleri ekiyor. Yarısı Polonya, yarısı Ukrayna toprağında büyüyen bu dev bitkisel balıklar, yukarıdan bakıldığında sınırların anlamsızlığını ve doğanın bir bütün olduğunu simgeliyor.

Singapur-Endonezya Sınırı: İki Farklı Yüzyılın Deniz Manzarası

SİNGAPUR - ENDONEZYA SINIRI

Gelişmişlik farkının en net görüldüğü deniz sınırlarından biridir. Singapur'un gökyüzüne uzanan devasa gökdelenleri, lüks limanları ve fütüristik şehir silüeti, sınırın hemen karşısındaki Endonezya'ya bağlı Riau Takımadaları'nın (örneğin Batam adası) daha mütevazı, tropikal ve yerel yaşamıyla tam bir tezat oluşturur. İki farklı yüzyılın deniz üzerinden birbirine bakması gibidir.

Haiti-Dominik Cumhuriyeti Sınırı: Uzaydan Görülen Yeşil-Kahverengi Çizgi

HAİTİ - DOMİNİK CUMHURİYETİ SINIRI

Uzaydan bakıldığında bile çıplak gözle görülebilen nadir sınırlardan biridir. Tamamen aynı adayı paylaşmalarına rağmen iki ülkenin çevre politikaları taban tabana zıttır. Sınırın Dominik Cumhuriyeti tarafı yemyeşil korunan ormanlarla kaplıyken, Haiti tarafı aşırı ağaç kesimi ve erozyon nedeniyle tamamen çorak ve kahverengidir. Sınır hattı adeta yeşil ve kahverengiyi ayıran keskin bir bıçak gibidir.

Kuzey-Güney Kore Sınırı: Dünyanın En Tehlikeli Doğa Cenneti

KUZEY KORE - GÜNEY KORE SINIRI

Dünyanın en tehlikeli, en sıkı korunan ama ironik bir şekilde doğanın en el değmemiş kaldığı sınırıdır. İki ülke arasındaki 4 kilometrelik Askersizleştirilmiş Bölge (DMZ), 1953 yılından beri insan girişine yasak olduğu için vahşi yaşamın cenneti haline gelmiştir. Dünyada nesli tükenmekte olan birçok kuş, ayı ve bitki türü, etrafı mayınlarla ve binlerce askerle çevrili bu ölümcül koridorda güvenle yaşamaktadır.

İngiltere-İspanya Sınırı: Havalimanı Pistinden Geçiş Zorunlu

UK - İSPANYA SINIRI

İspanya'nın en güney ucunda, İngiltere'ye ait küçük bir toprak parçası olan Cebelitarık ile İspanya'yı ayıran bu sınır dünyada tektir. Çünkü Cebelitarık'a girmek için İspanya'dan yürürken ya da arabayla geçerken aktif olarak kullanılan koskoca bir havalimanı pistinin tam ortasından geçmeniz gerekir. Uçak kalkacağı veya ineceği zaman araç ve yaya trafiğine kırmızı ışık yanar, bariyerler kapanır ve uçağın geçmesi beklenir.

Görseller Yapay Zeka Desteğiyle Oluşturulmuştur

Bu içerikte yer alan görseller, yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş ve editör tarafından özgün olarak hazırlanmıştır.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam