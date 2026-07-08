Pasaportu unutun adım atın: Dünyanın en ilginç sınır hatları

DÜNYANIN EN İLGİNÇ SINIRLARI

Haritalar üzerindeki çizgiler sadece siyasi sınırları değil, bazen doğanın ve insan zekasının ortaya çıkardığı büyüleyici manzaraları da belirliyor. Dünyanın en ilginç sınır hatları, katı kurallardan uzak, bazen sadece bir çizgiyle, bazen de doğanın ihtişamıyla iki farklı dünyayı birbirinden ayırıyor.

İşte pasaport kontrolünden çok daha fazlasını vadeden o sıra dışı sınırlar: