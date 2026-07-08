Pasaportu unutun adım atın: Dünyanın en ilginç sınır hatları
Pasaportunuzu cebinizde unutun, çünkü bu sınırlarda sadece yürümek yetiyor. Dünyanın dört bir yanındaki bazı coğrafi çizgiler, harita üzerindeki birer işaretten çok daha fazlasını sunuyor. Karla kaplı bir ormanın ortasından, devasa şelalelerin sularına kadar uzanan en ilginç ülke sınırları, ezberlerinizi bozmaya hazır. İşte tek bir adımda kural, dil ve coğrafya değiştireceğiniz o şaşırtıcı rotalar…
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