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Yunuseli Havaalanı'nda pilot acil iniş istedi ekipler seferber oldu

Bursa'da Yunuseli Havalimanı'na iniş yapmak isteyen iki kişilik eğitim uçağında iniş takımlarının açılmadığı ihbarı üzerine acil durum prosedürü uygulandı. Sensör arızası nedeniyle iniş takımlarının açık olduğunu gösteren yeşil ikaz ışıklarını göremeyen pilotun acil iniş talebinde bulunduğu, kule kontrolünün yönlendirmesiyle tekerleklerin açılmasının ardından uçağın sorunsuz şekilde piste indiği, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Yunuseli Havaalanı'nda pilot acil iniş istedi ekipler seferber oldu

Saat 17.30 sularında Bursa semalarında uçan iki kişilik uçağın tekerleklerinin açılmadığı yönünde yapılan ihbar üzerine Yunuseli Havalimanı'nda acil durum prosedürü devreye alınıp itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri alarma geçirildi.

Bursa Yunuseli Havalimanı'nda iki kişilik bir uçağın iniş takımlarının açılmadığı ihbarı üzerine acil durum prosedürleri devreye sokuldu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Bursa Yunuseli Havalimanı'nda iki kişilik bir uçağın iniş takımlarının açılmadığı ihbarı üzerine acil durum prosedürleri devreye sokuldu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Kule kontrolünde uçak, acil gerçekleştirdi. Sonrasında ise güvenli şekilde hangara çekildi. Olayda uçakta tek başına olan pilotun yara almadığı belirtildi. Uçakta yaşanan sensör arızası sebebiyle pilotun uçağın iniş takımlarını simgeleyen 3 yeşil ışığı göremediği bu sebeple tekerleklerin açılmadığını düşünerek acil iniş istediği öğrenildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Yunuseli Havaalanı'nda pilot acil iniş istedi ekipler seferber oldu-3

Kulenin devreye girmesiyle tekerlerinin açıldığı belirlenen uçak kontrollü şekilde piste iniş gerçekleştirdi.

Yunuseli Havaalanı'nda pilot acil iniş istedi ekipler seferber oldu-4

Olayın ardından havalimanında kısa süreli hareketlilik yaşansa da uçuş trafiğinde kesinti olmadı. İhbar sonrası hızlı müdahale, havacılık güvenliği açısından kritik bir örnek teşkil etti.

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Ebru Bektaş
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