Muğla’da denize giren 18 yaşındaki Polat Esmer boğuldu
Muğla'nın Datça ilçesine tatile giden ve serinlemek için denize giren 18 yaşındaki Polat Esmer, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce denizin dibinde hareketsiz halde bulunarak sudan çıkarılan genç hayatını kaybetti.
Muğla'nın Datça ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren 18 yaşındaki Polat Esmer boğuldu.
TATİL İÇİN MUĞLA'DAYDI
Olay, dün (3 Temmuz) saat 18.00 sıralarında Kızlan Mahallesi Uşaklılar Sitesi sahilinde meydana geldi. Tatil için Datça'da bulunan Polat Esmer, arkadaşlarıyla denize girdi.
SUDAN ÇIKMAYINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Bir süre sonra Esmer'in sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, denizin dibinde hareketsiz halde bulunan Polat Esmer'i sudan çıkardı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından sahilde ilk müdahalesi yapılan Esmer, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Esmer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polat Esmer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.