Emniyet şeridinde gelen facia! Kocaeli TEM'de 7 yaşındaki çocuk can verdi: Yürek yakan kare

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde saat 02.00 sularında elim bir kaza yaşandı.



Ankara yönüne seyreden İ.M. yönetimindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Sürücü İ.M. ile eşi G.M'nin araçtan inerek aracı kontrol ettiği sırada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı TIR otomobile çarptı.