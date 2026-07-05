Emniyet şeridinde gelen facia! Kocaeli TEM'de 7 yaşındaki çocuk can verdi: Yürek yakan kare
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile TIR çarptı. Elim kazada araç içerisinde bulunan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza mahallinde kayda geçen görüntüler ise yürek yaktı. TIR'ın biçtiği araçtaki oyuncakların metrelerce uzağa savrulduğu görüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde saat 02.00 sularında elim bir kaza yaşandı.
Ankara yönüne seyreden İ.M. yönetimindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Sürücü İ.M. ile eşi G.M'nin araçtan inerek aracı kontrol ettiği sırada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı TIR otomobile çarptı.
ARAÇ SÜRÜKLENDİ, TIR DEVRİLDİ
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, TIR ise yol kenarındaki ağaçlara çarpıp sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan E.M'nin (7) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü İ.M, eşi G.M. ile 1 çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.
YÜREK YAKAN KARE
Öte yandan kaza mahallinde kayda geçen görüntüler yürek yaktı.
Araç içerisinde bulunan çocukların oyuncaklarının yola savrulduğu görüldü.