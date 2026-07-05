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Emniyet şeridinde gelen facia! Kocaeli TEM'de 7 yaşındaki çocuk can verdi: Yürek yakan kare

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile TIR çarptı. Elim kazada araç içerisinde bulunan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza mahallinde kayda geçen görüntüler ise yürek yaktı. TIR'ın biçtiği araçtaki oyuncakların metrelerce uzağa savrulduğu görüldü.

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Emniyet şeridinde gelen facia! Kocaeli TEM'de 7 yaşındaki çocuk can verdi: Yürek yakan kare

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde saat 02.00 sularında elim bir kaza yaşandı.

Ankara yönüne seyreden İ.M. yönetimindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Sürücü İ.M. ile eşi G.M'nin araçtan inerek aracı kontrol ettiği sırada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı TIR otomobile çarptı.

Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile TIR çarptı (Haberin görselleri AA ve DHA'dan alındı)Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile TIR çarptı (Haberin görselleri AA ve DHA'dan alındı)


ARAÇ SÜRÜKLENDİ, TIR DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, TIR ise yol kenarındaki ağaçlara çarpıp sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Kocaeli TEM'deki elim kazada aynı aileden E.M. (7) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıKocaeli TEM'deki elim kazada aynı aileden E.M. (7) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

7 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan E.M'nin (7) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü İ.M, eşi G.M. ile 1 çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR'ın biçtiği araçtaki oyuncaklar metrelerce uzağa savrulduTIR'ın biçtiği araçtaki oyuncaklar metrelerce uzağa savruldu

YÜREK YAKAN KARE

Öte yandan kaza mahallinde kayda geçen görüntüler yürek yaktı.

Araç içerisinde bulunan çocukların oyuncaklarının yola savrulduğu görüldü.

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Emniyet şeridinde gelen facia! Kocaeli TEM'de 7 yaşındaki çocuk can verdi: Yürek yakan kare-5 Emniyet şeridinde gelen facia! Kocaeli TEM'de 7 yaşındaki çocuk can verdi: Yürek yakan kare-6 Emniyet şeridinde gelen facia! Kocaeli TEM'de 7 yaşındaki çocuk can verdi: Yürek yakan kare-7
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