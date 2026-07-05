Akrep ile yelkovanın büyülü ruhu: Zamanı mı takıyoruz hikayeyi mi?

Bundan sadece 20 yıl önce kolumuzdaki saat, zamanı öğrenmenin en pratik yoluydu. Bugün ise cebimizdeki telefon, bilgisayarımız, otomobilimiz ve hatta mutfağımızdaki fırın bile saati gösteriyor. Üstelik bunu mekanik bir saatten çok daha hassas yapıyor. Buna rağmen dünya genelinde lüks saat pazarı büyüyor, ikinci el saatler rekor fiyatlara alıcı buluyor ve bazı modeller için yıllarca bekleme listeleri oluşuyor. Peki neden?

Çünkü artık saat yalnızca zamanı gösteren bir araç değil. Bir yaşam tarzını, bir mühendislik geleneğini, kişisel zevki ve bazen de nesilden nesile aktarılacak bir hatırayı temsil ediyor.